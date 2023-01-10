Кремль прокомментировал инициативу правительства Эстонии по конфискации российских активов в стране в пользу Украины. Предупреждают о "последствиях", пишет Rus.Postimees.
"Будут последствия". Песков ответил главе МИД о конфискации активов РФ в Эстонии
Неделя потребовалась Кремлю, чтобы сформулировать ответ главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу ("Отечество"), который в начале января сообщил, что Таллинн станет первой столицей в ЕС, которая начнет передачу замороженных российских активов в пользу Украины.
Ответ пресс-секретаря Владимира Путина оказался лишенным конкретики.
"Понятно, что власти Эстонии хотят стать отличником на этом поприще и создать некоторый прецедент. Какие бы действия в этом контексте ни предпринимались, они будут абсолютно ничтожны и незаконны с точки зрения международного права. И, безусловно, они будут иметь последствия для тех стран, которые хоть каким-то образом солидаризируются с такой идеей", - цитируют во вторник, 10 января, российские государственные СМИ путинского пресс-секретаря.
4 января Рейнсалу указывал на нерасторопность партнеров по ЕС в вопросе передачи российских активов в пользу противостоящей российской военной агрессии Украины.
"Европейские страны поручили Еврокомиссии разработать юридическую схему, которая позволила бы использовать замороженные активы для помощи и восстановления Украины. Но консенсус по этому вопросу пока не достигнут, - говорил глава МИД Эстонии. - Мы обсудили это в правительстве [Эстонии] и решили, что параллельно начнем создание юридической структуры, которая позволит использовать эти деньги".
Министр иностранных дел отмечал, что это решение Эстонии – прецедент, который "безусловно, беспокоит" Россию. Через два дня глава МВД Литвы Агне Билотайте дала понять, что Вильнюс не планирует подобных инициатив на национальном уровне, но продолжит добиваться общеевропейского решения.
После заявлений главы МИД Эстонии председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, проводя параллели с признанием отдельными странами независимости Косово от Сербии, заявил, что ответственность за развязанную Путиным войну в Украине несут Германия и Франция, поэтому именно Берлину и Парижу предстоит платить за восстановление инфраструктуры Украины.
"Ясно, что с прибалтийских стран и ряда других государств ЕС нечего взять - они могут только обеспечивать шумовую информационную завесу, - писал в своем Telegram-канале один из самых активных сторонников Путина в системе российской власти. - Как только такое решение состоится [конфискация замороженных российских активов], мы имеем право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств".
"Изъятие российских активов - в любом случае - вопрос времени. Политика Запада в отношении Косова и Сербии была ошибочной и, на мой взгляд, нарушала установленный порядок принятия решений. Но это не может быть использовано как оправдание агрессии против Украины. Мухи отдельно, котлеты отдельно", - комментировал тогда ситуацию в интервью Rus.Postimees старший научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов.
После вторжения России в Украину Европейский Союз заморозил находящиеся в его юрисдикциях активы Кремля на сумму 17 миллиардов евро. Кроме того, были заморожены валютные резервы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов евро. По оценкам, в Эстонии, на принадлежащих россиянам замороженных счетах, хранится около 20 миллионов евро.
В понедельник 9 января издание Bloomberg со ссылкой на заявление представителя МИД Эстонии Михкеля Тамма сообщило, что правовая база для изъятия российских активов в пользу Украины будет представлена до конца января.
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