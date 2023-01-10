"Будут последствия". Песков ответил главе МИД о конфискации активов РФ в Эстонии

Урмас Рейнсалу во время интервью для Rus.Postimees, 2022 год. Фото: Madis Veltman

Министр иностранных дел отмечал, что это решение Эстонии – прецедент, который "безусловно, беспокоит" Россию. Через два дня глава МВД Литвы Агне Билотайте дала понять, что Вильнюс не планирует подобных инициатив на национальном уровне, но продолжит добиваться общеевропейского решения.

После заявлений главы МИД Эстонии председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, проводя параллели с признанием отдельными странами независимости Косово от Сербии, заявил, что ответственность за развязанную Путиным войну в Украине несут Германия и Франция, поэтому именно Берлину и Парижу предстоит платить за восстановление инфраструктуры Украины.

"Ясно, что с прибалтийских стран и ряда других государств ЕС нечего взять - они могут только обеспечивать шумовую информационную завесу, - писал в своем Telegram-канале один из самых активных сторонников Путина в системе российской власти. - Как только такое решение состоится [конфискация замороженных российских активов], мы имеем право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств".

Вячеслав Володин в 2018 году. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

"Изъятие российских активов - в любом случае - вопрос времени. Политика Запада в отношении Косова и Сербии была ошибочной и, на мой взгляд, нарушала установленный порядок принятия решений. Но это не может быть использовано как оправдание агрессии против Украины. Мухи отдельно, котлеты отдельно", - комментировал тогда ситуацию в интервью Rus.Postimees старший научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов.

После вторжения России в Украину Европейский Союз заморозил находящиеся в его юрисдикциях активы Кремля на сумму 17 миллиардов евро. Кроме того, были заморожены валютные резервы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов евро. По оценкам, в Эстонии, на принадлежащих россиянам замороженных счетах, хранится около 20 миллионов евро.



В понедельник 9 января издание Bloomberg со ссылкой на заявление представителя МИД Эстонии Михкеля Тамма сообщило, что правовая база для изъятия российских активов в пользу Украины будет представлена до конца января.