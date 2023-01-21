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В субботу ожидается солнечная погода

TVNET/LETA
В субботу ожидается солнечная погода
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Перелетные птицы
Перелетные птицы Фото: Lita Millere/LETA

В субботу, 21 января, в Латгале ожидается пасмурная погода, в то время как на остальной территории страны день будет солнечным, прогнозируют синоптики.

На юго-востоке возможны небольшой снег, дождь, а также гололед.

Порывы северо-восточного ветра составят 8-13 метров в секунду, температура воздуха - до -2...+2 градусов.

В Риге осадков в субботу не ожидается, день будет солнечным. Температура воздуха составит 0...+1 градус.

Галерея: Скользкие улицы Риги

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