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У берегов Западной Сахары на пути в Ригу задержан корабль с тремя тоннами кокаина

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У берегов Западной Сахары на пути в Ригу задержан корабль с тремя тоннами кокаина
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Задержанный корабль
Задержанный корабль Фото: Brian E Kushner/Shutterstock

18 января испанские власти по подозрению в контрабанде наркотиков задержали грузовой корабль, который был на пути в Ригу. При его обыске было обнаружено три тонны кокаина, сообщает сайт Fleetmon.com.

Судно Blume плыло под флагом Того и 19 января прибыло в порт Канарских островов, принадлежащих Испании, в Санта-Крус-де-Тенерифе. После интенсивного обыска на корабле было обнаружено три тонны кокаина. Все 15 членов экипажа Blume задержаны.

Blume 21 декабря вышел из порта Бразилии Сантуса и должен был 15 февраля прибыть в Ригу.

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