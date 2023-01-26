18 января испанские власти по подозрению в контрабанде наркотиков задержали грузовой корабль, который был на пути в Ригу. При его обыске было обнаружено три тонны кокаина, сообщает сайт Fleetmon.com.
У берегов Западной Сахары на пути в Ригу задержан корабль с тремя тоннами кокаина
У берегов Западной Сахары на пути в Ригу задержан корабль с тремя тоннами кокаина
Судно Blume плыло под флагом Того и 19 января прибыло в порт Канарских островов, принадлежащих Испании, в Санта-Крус-де-Тенерифе. После интенсивного обыска на корабле было обнаружено три тонны кокаина. Все 15 членов экипажа Blume задержаны.
Blume 21 декабря вышел из порта Бразилии Сантуса и должен был 15 февраля прибыть в Ригу.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!