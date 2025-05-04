Фото и видео Сейм провел торжественное заседание в честь 4 мая

В воскресенье, 4 мая, Сейм провел торжественное заседание по случаю 35-й годовщины восстановления независимости Латвии.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич, выступая на заседании, призвал возродить волю к действию и найти способ добиться результатов, а не оправдываться неспособностью.
Президент подчеркнул, что сейчас мы живем в "беспокойную эпоху", когда различные слухи, полуправда и вырванные из контекста фразы буквально ошеломляют людей. Он подчеркнул, что это происходит как в мире, так и в Латвии. При этом мировая безопасность и экономический порядок находятся в свободном падении.
"На данный момент мы не знаем, где приземлимся. Но среди всего этого шума нам всем нужно сохранять спокойствие, слышать себя и предпринимать конкретные действия", - сказал Ринкевич.
Галерея: Торжественное заседание Сейма
Премьер-министр Эвика Силиня в своем выступлении поблагодарила людей, которые трудятся, воспитывают детей, защищают страну, помогают и верят. "Я выбираю быть частью Латвии, я верю, что Латвия - особое место", - сказал премьер.
В своей речи Силиня упомянула о различных достижениях нашей страны, таких как экономика, оборонная промышленность, а также анимационный фильм "Поток", подчеркнув, что Латвия продолжает гордиться своими успехами.
Председатель Сейма Дайга Миериня в свою очередь призвала "не позволять повседневным мелочам разделять нас и порождать недовольство".
Видео: Торжественное заседание Сейма
Политик напомнила, что мир переживает фундаментальные изменения, которые характеризуются войнами, вооруженными конфликтами, дезинформацией, империализмом и перераспределением власти. "Несмотря на неизбежные изменения, мы должны оставаться верными нашим основным ценностям - нашему языку, нашей земле, нашему государству и нашей свободе. Мы должны сделать все возможное, чтобы даже в мыслях никто не хотел отнять это у нас", - сказала она.
"Спасибо всем, кто живет и работает в Латвии! Спасибо за работу, которую вы делаете для нашей страны. Давайте не будем позволять повседневным мелочам разделять нас и порождать недовольство. Давайте искать то, что нас объединяет и движет к общей цели и общей мечте, - призвала спикер. - Давайте смело мечтать о большем и верить в себя, ведь Латвия начинается с каждого из нас".
По словам Миерини, восстановление независимости Латвийской Республики было самым настоящим волеизъявлением народа, которое было возможно, потому что мы верили в свободу нашей страны с момента оккупации Латвии.
Политик подчеркнула, что за последние 35 лет Латвия стала стабильной демократией с развитой экономикой, модернизированной системой здравоохранения и образования, обществом, которое укрепляет свою безопасность и свободу и может похвастаться рядом достижений - вступлением в Европейский Союз и НАТО, более чем десятикратным ростом внутреннего валового продукта, признанным во всем мире образованием, а теперь и первой премией "Оскар".
"Но самое главное, мы дали понять всему миру, что свобода и демократия - наши самые важные ценности, а не просто слова на бумаге", - добавила спикер.
В воскресенье, 4 мая, отмечается 35-я годовщина восстановления независимости Латвийской Республики.
4 мая 1990 года 138 из 201 депутата Верховного совета приняли декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики". Председатель Верховного совета Анатолий Горбунов направил президенту СССР Михаилу Горбачеву письмо о том, что Латвия начинает переходный период к независимой республике.
Такое же послание было направлено правительствам стран мира, народам СССР и демократическим организациям.
В этот день у здания парламента стояли тысячи человек, которые следили за голосованием. После исторического заседания депутатов, проголосовавших за независимость, встречали цветами, а на набережной Даугавы состоялся многотысячный митинг.
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