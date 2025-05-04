Фото и видео Сейм провел торжественное заседание в честь 4 мая

Председатель Сейма Дайга Миериня в свою очередь призвала "не позволять повседневным мелочам разделять нас и порождать недовольство".

Видео: Торжественное заседание Сейма

Политик напомнила, что мир переживает фундаментальные изменения, которые характеризуются войнами, вооруженными конфликтами, дезинформацией, империализмом и перераспределением власти. "Несмотря на неизбежные изменения, мы должны оставаться верными нашим основным ценностям - нашему языку, нашей земле, нашему государству и нашей свободе. Мы должны сделать все возможное, чтобы даже в мыслях никто не хотел отнять это у нас", - сказала она.

"Спасибо всем, кто живет и работает в Латвии! Спасибо за работу, которую вы делаете для нашей страны. Давайте не будем позволять повседневным мелочам разделять нас и порождать недовольство. Давайте искать то, что нас объединяет и движет к общей цели и общей мечте, - призвала спикер. - Давайте смело мечтать о большем и верить в себя, ведь Латвия начинается с каждого из нас".

По словам Миерини, восстановление независимости Латвийской Республики было самым настоящим волеизъявлением народа, которое было возможно, потому что мы верили в свободу нашей страны с момента оккупации Латвии.