В Марупском крае строят новый детский сад

Общая стоимость проекта составляет чуть менее 12 миллионов евро, включая налог на добавленную стоимость.

Проект софинансируется Европейским фондом регионального развития в размере 5 миллионов евро.

Ожидается, что детское заведение откроет свои двери в сентябре 2026 года и будет рассчитано на 312 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Проект включает в себя строительство здания на 15 групп, современные инженерные коммуникации, разнообразные открытые пространства, инклюзивные решения и подъездную дорогу, которая станет продолжением улицы Кунгу.

Строительные работы будет вести предприятие Arčers.

Власти Марупского края объявили конкурс на название нового детского сада. Конкурс продлится до 15 мая.

Согласно данным Firmas.lv, SIA Arčers было зарегистрировано в 1992 году. Уставный капитал компании составляет 3,9 миллиона евро.