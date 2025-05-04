Видео В Талси прошел военный парад в честь 4 мая

В параде принимали участие подразделения и техника Вооруженных сил Латвии и союзных стран. Командовал парадом полковник Эдмундс Свенчс, командир 4-й Курземской бригады Земессардзе.

Впервые в параде принимали участие не только транспортные подразделения Службы неотложной медицинской помощи, но и маршировочная колонна сотрудников службы.

В начале парада прозвучал 21 залп. Этот салют по традиции означает начало праздника. Историческое происхождение салюта восходит к морским традициям, когда корабли трижды стреляли из семи пушек при входе в городские порты в знак мирных намерений, поясняет НВС. Залпы производятся с интервалом в семь секунд холостыми выстрелами, создающими только шумовой эффект.

После пеших колонн парад продолжился пролетом самолета AN-2 Военно-воздушных сил Латвии, который оставит в небе красно-бело-красную дымовую полосу. Кроме того, в параде приняли участие вертолеты Black Hawk, A-119 и A-109 латвийской армии и пограничников, а также воздушная техника союзников - американские, канадские и польские вертолеты и истребители. В этом году к параду присоединились два американских боевых вертолета Apache, способных выполнять задания в любых погодных условиях, днем и ночью.

День Национальных вооруженных сил в одном из региональных центров Латвии проводится с 2012 года, чтобы познакомить с латвийской армией тех людей, которые не могли посетить традиционный парад 18 ноября в Риге. С 2013 года эти мероприятия проходят под девизом "4 мая - Праздник свободы". В прошлом году праздник проходил в Резекне, в этом году - в Талси.

Видео: Военный парад в Талси