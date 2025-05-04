"Большая театральная постановка". Зеленский отверг предложение Путина о трехдневном перемирии на 9 мая

«Украина точно не несет никакой ответственности за то, что происходит сегодня в России», — добавил он и напомнил, что время визитов разных иностранных лидеров Украина подвергалась атакам.

Зеленский сказал журналистам, что Киев нормально общается с Китаем и другими государствами, которые не поддерживают Украину, «а где-то там балансируют и иногда склоняются к России в силу исторических связей».

По его словам, представители этих стран нередко обращаются к украинским властям перед своей поездкой в Россию и выражают желание быть в безопасности во время визита. «Мы очень взвешенно и уважительно относимся к другим странам и слышим — слышим то, о чем нас спрашивают и то, о чем нас просят», — сказал Зеленский.

Среди лидеров, которые планировали приехать в Москву на 9 мая, — глава Китая Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич. Правда, Вучич 3 мая был вынужден прервать свою поездку в США и вернуться в Сербию из-за проблем со здоровьем, и пока неясно, скажется ли болезнь на его дальнейших планах.