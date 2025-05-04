Видео Ринкевич и Силиня поздравили сограждан с праздником восстановления независимости Латвии

Премьер-министр Эвика Силиня в своем поздравлении по случаю праздника заявила, что независимость - это не только достижение прошлого, но и наша ответственность и выбор, который мы делаем сегодня, чтобы защищать и строить Латвию.

Она подчеркнула, что 35 лет назад этот день изменил историю Европы. "Волеизъявление нашего народа было сильным и мощным", - сказала Силиня.

Сегодня премьер-министр призвала быть открытыми для нового, но не забывать о том, что нам дорого - о нашем языке, культуре и ценностях.

"Сила Латвии - в ее людях. Латвия будет сильна настолько, насколько силен каждый из нас и все мы вместе. Пусть у нас будет желание делать то, за что нас будут благодарить наши дети", - сказал премьер-министр.

В воскресенье, 4 мая, отмечается 35-я годовщина восстановления независимости Латвийской Республики.

4 мая 1990 года 138 из 201 депутата Верховного совета приняли декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики". Председатель Верховного совета Анатолий Горбунов направил президенту СССР Михаилу Горбачеву письмо о том, что Латвия начинает переходный период к независимой республике.

Такое же послание было направлено правительствам стран мира, народам СССР и демократическим организациям.

В этот день у здания парламента стояли тысячи человек, которые следили за голосованием. После исторического заседания депутатов, проголосовавших за независимость, встречали цветами, а на набережной Даугавы состоялся многотысячный митинг.