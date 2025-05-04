Видео Ринкевич и Силиня поздравили сограждан с праздником восстановления независимости Латвии

Президент Эдгар Ринкевич в своем поздравлении по случаю годовщины восстановления независимости Латвии выразил уверенность, что жители страны и сегодня смогут объединиться ради общей цели - свободного и независимого государства, - как сделали это 35 лет назад.
Хозяин Рижского замка напомнил, что 4 мая 1990 года гордые и полные надежд люди с букетами сирени в руках приветствовали у здания Верховного совета в Старом городе депутатов, подавляющее большинство которых проголосовало за восстановление независимости Латвийской Республики.
Он отметил, что в то время за спиной Верховного совета стояли патриоты Латвии, которые показали, что хотят решать и делать все сами, хотят говорить на латышском языке и развивать свою культуру, хотят видеть правду, а не пятилетние планы. Президент Латвии подчеркнул, что патриоты хотели строить Латвию, а не прозябать в распадающейся империи. Ринкевич поблагодарил всех, кто защищал, формировал и искренне любил Латвию на протяжении 35 лет.
"35 лет назад мы смогли объединиться ради общей цели. Цель, которая важнее повседневных разногласий. Свободная, независимая Латвия. Я убежден, что и сегодня мы на это способны", - сказал президент Латвии.
В своем поздравлении он призвал праздновать восстановление независимости, подчеркнув, что праздновать и радоваться так же важно, как и защищать. Президент призвал людей встретиться с близкими, поздравить соседей, с которыми они никогда не общались, и порадоваться вместе с незнакомцами. Он считает, что если у нас одна цель, то "мы не чужие, мы все свои, мы - Латвия".
Премьер-министр Эвика Силиня в своем поздравлении по случаю праздника заявила, что независимость - это не только достижение прошлого, но и наша ответственность и выбор, который мы делаем сегодня, чтобы защищать и строить Латвию.
Она подчеркнула, что 35 лет назад этот день изменил историю Европы. "Волеизъявление нашего народа было сильным и мощным", - сказала Силиня.
Сегодня премьер-министр призвала быть открытыми для нового, но не забывать о том, что нам дорого - о нашем языке, культуре и ценностях.
"Сила Латвии - в ее людях. Латвия будет сильна настолько, насколько силен каждый из нас и все мы вместе. Пусть у нас будет желание делать то, за что нас будут благодарить наши дети", - сказал премьер-министр.
В воскресенье, 4 мая, отмечается 35-я годовщина восстановления независимости Латвийской Республики.
4 мая 1990 года 138 из 201 депутата Верховного совета приняли декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики". Председатель Верховного совета Анатолий Горбунов направил президенту СССР Михаилу Горбачеву письмо о том, что Латвия начинает переходный период к независимой республике.
Такое же послание было направлено правительствам стран мира, народам СССР и демократическим организациям.
В этот день у здания парламента стояли тысячи человек, которые следили за голосованием. После исторического заседания депутатов, проголосовавших за независимость, встречали цветами, а на набережной Даугавы состоялся многотысячный митинг.
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