WP связала увольнение Уолтца с его агрессивным подходом к конфликту Израиля и Ирана

Газета отмечает, что Уолтц с самого начала был неожиданным выбором на роль советника по нацбезопасности - хотя он и был лоялен президенту, его внешнеполитические предпочтения были более ястребиными.

Скандал с чатом Signal

Еще до скандала с чатом Signal "советник по национальной безопасности ходил по тонкому льду", пишет WP. При этом администрация президента все чаще сомневалась в необходимости традиционного Совета нацбезопасности. Некоторые чиновники признаются, что "ищут способы служить самому Трампу, а не Белому дому как институту", пишет WP.

Об увольнении Уолтца стало известно 1 мая. В отставку также отправили его заместителя Алекса Вонга. Обязанности Уолтца будет временно исполнять госсекретарь США Марко Рубио. По словам источника CBS, Трамп посчитал, что после скандала c Signal прошло достаточно времени, чтобы отставку Уолтца и Вонга можно было представить как реорганизацию.

Чуть позже Дональд Трамп заявил, что он номинировал Уолтца на пост постоянного представителя США при ООН. "Майк Уолтц упорно трудился, чтобы защищать наши национальные интересы. Я знаю, что он будет делать это и на новой должности", - написал Трамп в соцсети Truth.