WP связала увольнение Уолтца с его агрессивным подходом к конфликту Израиля и Ирана

Раздражение Трампа вызвало стремление бывшего советника по нацбезопасности решить конфликт между Ираном и Израилем военный путем, а не дипломатическим, пишет The Washington Post.
Решение президента США Дональда Трампа уволить своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца связано с накопившимся недовольством главы Белого дома, а не только скандалом с включением в секретный чат в мессенджере Signal главного редактора издания The Atlantic Джеффри Голдберга. Об этом со ссылкой на несколько источников пишет газета The Washington Post в субботу, 3 мая.
Одним из событий, которое вызвало раздражение Трампа, стало поведение Уолтца во время визита в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Тогда советник по национальной безопасности, разделяя убежденность израильского лидера в том, что настало время нанести удар по Ирану, активно координировал с Нетаньяху варианты военных действий, рассказали собеседники WP.
По словам одного из источников, Уолтц "хотел направить политику США в ту сторону, которая не устраивала Трампа, поскольку США не исчерпали дипломатические решения". "Эта информация дошла до Трампа, и президент остался ею недоволен", - сказал собеседник WP. "Вы не можете этого делать. Вы работаете на президента своей страны, а не на президента другой страны", - прокомментировал действия Уолтца высокопоставленный источник издания.
Газета отмечает, что Уолтц с самого начала был неожиданным выбором на роль советника по нацбезопасности - хотя он и был лоялен президенту, его внешнеполитические предпочтения были более ястребиными.
Скандал с чатом Signal
Еще до скандала с чатом Signal "советник по национальной безопасности ходил по тонкому льду", пишет WP. При этом администрация президента все чаще сомневалась в необходимости традиционного Совета нацбезопасности. Некоторые чиновники признаются, что "ищут способы служить самому Трампу, а не Белому дому как институту", пишет WP.
Об увольнении Уолтца стало известно 1 мая. В отставку также отправили его заместителя Алекса Вонга. Обязанности Уолтца будет временно исполнять госсекретарь США Марко Рубио. По словам источника CBS, Трамп посчитал, что после скандала c Signal прошло достаточно времени, чтобы отставку Уолтца и Вонга можно было представить как реорганизацию.
Чуть позже Дональд Трамп заявил, что он номинировал Уолтца на пост постоянного представителя США при ООН. "Майк Уолтц упорно трудился, чтобы защищать наши национальные интересы. Я знаю, что он будет делать это и на новой должности", - написал Трамп в соцсети Truth.
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