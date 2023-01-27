В США пятеро полицейских обвиняются в избиении мужчины до смерти

Пятеро полицейских, которые сами являются чернокожими, 7 января остановили автомобиль 29-летнего Тайра Николса за агрессивное вождение, сообщил департамент полиции Мемфиса.

После погони "полицейские избили его до неузнаваемости", сообщили адвокаты семьи Николса Бен Крамп и Антонио Романуччи. Николс в критическом состоянии был доставлен в больницу, где 10 января скончался.

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Полицейские были уволены после того, как в ходе внутреннего расследования полиции было констатировано, что они "нарушили множество правил департамента [полиции], в том числе было констатировано чрезмерное применение силы, неспособность вмешаться и неоказание помощи", - сообщил 20 января департамент полиции Мемфиса.

"Было констатировано, что эти полицейские несут прямую ответственность за оказание физического влияния на Николса, - сообщила в среду начальник полиции Мемфиса Серелина Дейвис, - Это была не только профессиональная ошибка, в основе всего - нехватка человеческого отношения к другим людям. Этот инцидент был ужасающим, безрассудным и бесчеловечным".

Все пятеро задержанных полицейских находятся под арестом.

Должностные лица сообщили, что существует видеозапись эпизода, она будет опубликована в пятницу вечером.

"Когда все увидят это видео, я не думаю, что у них будут какие-то вопросы по поводу этих обвинений", - сообщила телеканалу CNN прокурор округа Мемфис Стив Малрой.

"Думаю, вы будете возмущены несоблюдением основных прав человека," - добавила начальница полиции Дейвис.