Два члена совета ДУ ушли в отставку

Балоде-Андруса пояснила, что приняла решение об отставке, учитывая возникшую ситуацию, связанную с возможным мошенничеством с средствами социального фонда Евросоюза в размере 600 000 евро.

"События прошлой недели еще раз отразили неспособность совета принимать конструктивные и хорошо продуманные решения, даже в контексте предполагаемой преступной деятельности в проектах Социального фонда ЕС", - сказала она.

Балоде-Андруса подчеркнула, что не потеряла веру в ДУ и ее роль в сфере высшего образования Латвии, и убеждена, что только с инвестициями в образование, инновациями и исследованиями, а также при реализации принципов хорошего управления в высших учебных заведениях по существу, будет возможен высокий уровень благосостояния в стране.

Ранее было объявлено об отставке с должности члена совета заместителя ректора Даугавпилсского университета по вопросам развития Яниса Кудиньша, которому в связи с делом о мошенничестве со средствами фондов Европейского союза установлен запрет на выезд из страны без согласования.

Кудиньша подозревают в хищении 600 тысяч евро из Социального фонда ЕС (ESF).

Программа Латвийского телевидения De Facto сообщала, что подозрения европейских прокуроров вызвали несколько закупок различных тренингов для сотрудников вуза, которые были предоставлены SIA LR pro. Подозреваются как член правления и официальный владелец компании, так и еще двое задержанных, чья связь с компанией тщательнее скрыта. Оба они принадлежат семье Римвидсов-Мицкевичей: мать-бухгалтер Мария и сын Ян, бывший сенатор ДУ и близкий друг Кудиньша.

Кудиньш сообщил агентству LETA, что он дал показания и во время обыска, и не задерживал следственные действия. Во вторник, 24 января, в 7:00, когда начался обыск, у Кудиньша отняли мобильный телефон и вся остальная электронная аппаратура. В ходе обыска искались документы, связанные с этим делом, но их не нашли ни дома, ни на рабочем месте Кудиньша.