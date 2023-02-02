За занавесом: в гневе из-за поставок танков пропагандисты озвучивают все более истеричные угрозы

В сообщениях пропагандистов по этому поводу можно было наблюдать смесь различных гневных эмоций: с одной стороны - страх, с другой - браваду, мол, их уничтожить - все равно что чиркнуть спичкой. Все это подавалось под соусом возрождающегося нацизма, приправленным ядерными угрозами. В связи с поставками Украине западных танков кремлевские идеологи пытались успокоить общественность, разжигая при этом военные настроения. Так, прозвучало, что 25 января, когда Германия обнародовала свое решение о поставках танков "Леопард", является поворотным моментом в истории - пересмотром итогов Второй мировой войны. Рефреном звучал и перефразированный известный лозунг - "сегодня немецкие танки в Украине, завтра русские танки в Берлине".

Запад продолжает Третью мировую войну против России

"Никто уже не боится российских "красных линий". И это неприемлемо", - беспомощно сокрушаются пропагандисты, вещая о поставках западного оружия в Украину. Такие одиозные персонажи, как Ольга Скабеева и Владимир Соловьев, бывший генерал Андрей Гурулев и военный эксперт Игорь Коротченко, хором кричат о начале Третьей мировой войны и о том, что Запад открыто нападает на Россию. И без того идеологически зомбированному российскому обществу внушают, что происходящее сейчас в Украине является прямым продолжением Второй мировой войны и что злодейский Запад спланировал нападение на Россию сразу после 1945 года. Все происходящее называется "священной" войной, в которой Россия должна еще раз, как и 80 лет назад, выполнить свою историческую миссию - победить захвативший Запад фашизм. Российской общественности пытаются внушить, что нынешняя война была инициирована Западом и вынашивалась десятилетиями. Именно для того, чтобы спровоцировать эту войну, в 2014 году в Украине был совершен "государственный переворот".