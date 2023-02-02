За полгода мониторинга деятельности российских пропагандистов на государственных телеканалах еще не приходилось наблюдать столь высокого накала истерии в разжигающей войну риторике и угрозах применения ядерного оружия, как на прошлой неделе. Это, безусловно, связано с решением Германии и США начать поставлять Украине современные боевые танки.
За занавесом: в гневе из-за поставок танков пропагандисты озвучивают все более истеричные угрозы
В сообщениях пропагандистов по этому поводу можно было наблюдать смесь различных гневных эмоций: с одной стороны - страх, с другой - браваду, мол, их уничтожить - все равно что чиркнуть спичкой. Все это подавалось под соусом возрождающегося нацизма, приправленным ядерными угрозами. В связи с поставками Украине западных танков кремлевские идеологи пытались успокоить общественность, разжигая при этом военные настроения. Так, прозвучало, что 25 января, когда Германия обнародовала свое решение о поставках танков "Леопард", является поворотным моментом в истории - пересмотром итогов Второй мировой войны. Рефреном звучал и перефразированный известный лозунг - "сегодня немецкие танки в Украине, завтра русские танки в Берлине".
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Запад продолжает Третью мировую войну против России
"Никто уже не боится российских "красных линий". И это неприемлемо", - беспомощно сокрушаются пропагандисты, вещая о поставках западного оружия в Украину. Такие одиозные персонажи, как Ольга Скабеева и Владимир Соловьев, бывший генерал Андрей Гурулев и военный эксперт Игорь Коротченко, хором кричат о начале Третьей мировой войны и о том, что Запад открыто нападает на Россию. И без того идеологически зомбированному российскому обществу внушают, что происходящее сейчас в Украине является прямым продолжением Второй мировой войны и что злодейский Запад спланировал нападение на Россию сразу после 1945 года. Все происходящее называется "священной" войной, в которой Россия должна еще раз, как и 80 лет назад, выполнить свою историческую миссию - победить захвативший Запад фашизм. Российской общественности пытаются внушить, что нынешняя война была инициирована Западом и вынашивалась десятилетиями. Именно для того, чтобы спровоцировать эту войну, в 2014 году в Украине был совершен "государственный переворот".
Пропагандист Маргарита Симоньян заявила, что теперь, когда ясно, что война идет с Западом, преодолены психологические комплексы россиян о войне против братского народа. Особенно цинично это звучит потому, что "кремлины" с 24 февраля прошлого года неизменно твердили, что украинцы - нацисты, не нация и не отдельная страна, а лишь придаток России. Не было ни малейших указаний на то, что война ведется против братского народа, наоборот - Украина и украинцы всеми способами дискредитировались. Кроме того, прозвучало, что для Запада война всегда была сделкой, в то время как русские ведут войну "за идею" и во имя благородных целей. Звучит трагикомично в контексте множества свидетельств о том, как русские грабили украинские дома и отправляли в Россию украденные холодильники, кофемашины и даже унитазы.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
По поводу стремления идеологов представить войну в Украине как нападение Запада на Россию ясно высказался советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк: "Как объяснить Министерству иностранных дел России и другим органам государственного управления, что Россия является однозначным инициатором войны на чужой суверенной территории и целью этой войны против Украины является массовое убийство наших граждан. Здесь нет экспансии НАТО, здесь Украина отстаивает свое право на жизнь".
Издание The Atlantic, в свою очередь, подчеркивает: страны НАТО десятилетиями не замышляли тайного вторжения и уничтожения России. "Наоборот, предоставили Москве триллионы долларов в виде прямых инвестиций, передачи технологий и платежей за нефть, газ и другие ресурсы. В основном благодаря торговле с Западом в РФ впервые в ее истории появился многочисленный средний класс, а среднемесячный доход увеличился с 1992 года примерно с 25 долларов - до 1206 долларов в 2018 году", - пишет The Atlantic.
"Красные линии" проведут боевые "Искандеры"
Ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева на полном серьезе в унисон с военными повторила уже неоднократно прозвучавшее утверждение, что, приняв решение о поставках Украине оружия, и Германия, и США, и Великобритания стали законными целями для российских ракетных ударов. Правда, было подчеркнуто, что объектами ударов должны служить военные объекты этих стран. Армейцы разного калибра в гневе заявляли, что пора перестать говорить о "красных линиях" - их надо наконец обозначить боевыми "Искандерами". Прозвучали и призывы к России провести демонстративные испытания своего ядерного оружия.
Что же касается решения Германии поставить Украине танки "Леопард", то оно было названо "второй "Барбароссой" по аналогии с планом вторжения нацистской Германии в СССР. По логике, непостижимой для нормального жителя Запада, поставка немецких танков провозглашена как пересмотр итогов Второй мировой войны. Следуя логике Кремля, даже спустя 80 лет после Второй мировой войны ее победитель может делать на международной арене все, что захочет, а любые попытки его остановить и обезвредить, по мнению россиян, следует расценивать как нацизм. В результате канцлер Германии Олаф Шольц щедро наделяется такими эпитетами, как "нацистская мразь" и "нацистская сволочь". Несколько бойцов идеологического фронта также поспешили заявить, что западная помощь Украине является осквернением памяти жертв Холокоста, поскольку украинцы были одними из самых активных истребителей евреев. Тот факт, что Европейский еврейский конгресс призвал не жонглировать термином "Холокост", игнорируется, а сами члены конгресса выдаются за предателей еврейского народа.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
В дискурсе борцов с нацизмом чувствуется, что естественное решение Польши не приглашать страну-агрессора на мероприятия, посвященные 78-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим, болезненно и унизительно для России. Оно, конечно, тоже было расценено как проявление крайней русофобии. Один из участников пропагандистской программы даже бросил полякам неприкрытую угрозу: мол, через два года, когда будет отмечаться 80-летие, решать, кого приглашать на памятное мероприятие, будет уже Россия.
Относительно угроз применения ядерного оружия и аргументов, что оно будет использоваться для защиты от угрозы суверенитету России, The Atlantic пишет: "Эти аргументы основаны на лжи. Они распространяются для оправдания использования Россией беспрецедентного ядерного шантажа с целью отнять территорию соседней страны. Опасения по поводу возможной ядерной войны до сих пор мешали США и НАТО поставлять Украине танки, самолеты и ракеты дальнего радиуса действия, которые могли бы изменить ход войны. Если ядерные угрозы или фактическое применение ядерного оружия приведет к поражению Украины, Россия может использовать его для подчинения других стран. Тактика, которая когда-то считалась аморальной и немыслимой, может стать обыденностью. Ядерное оружие больше не будет рассматриваться только как последнее средство сдерживания. Девять стран, обладающих им, получат даже больше влияния, в то время как те, кто его не имеет, станут стремиться приобрести, и глобальный риск опустошительных войн возрастет в геометрической прогрессии".
Издание также отмечает, что "самая большая ядерная угроза, с которой мы сталкиваемся, - это победа России в Украине". Хотя комментарии Путина уклончивы и допускают различные интерпретации, контролируемые им пропагандистские СМИ без малого год постоянно говорят о вероятности ядерной войны. Такое разделение труда позволяет Путину "сохранять лицо", в то время как его подчиненные внушают страх и возводят в категорию "нового нормального" идею о применении ядерного оружия для совершения массовых убийств мирных жителей.
Вооружение для Северной Кореи и Ирана
Поскольку пропагандисты чувствуют определенную безысходность оттого, что Россию по-настоящему уже никто не боится, они придумывают способы отомстить Западу, особенно США. Ничего лучше финансирования терроризма Кремль придумать не может. Так, Симоньян недолго думая заявила, что в ответ на поставки Западом оружия Украине Россия могла бы заняться поставками оружия Северной Корее и Ирану. Россияне уже настолько очевидно изолировали себя от цивилизованного общества и международных стандартов, что сотрудничество с двумя упомянутыми странами, против которых введены международные санкции, уже не считают дискредитирующим. Чего не сделаешь от отчаяния.
Что касается танков "Леопард", то прозвучало, что их нужно уничтожить еще до пересечения украинской границы. Если это не удастся, то придется вести "рельсовую войну", как во время Второй мировой войны, когда в России массово разрушались железнодорожные пути с целью затруднить передвижение солдат вермахта. Теперь звучат призывы делать то же самое в Украине - разрушить всю железнодорожную инфраструктуру, мосты и тоннели.
"Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами танков "Леопард-2" (с лучшей броней и более точной пушкой, чем у российских танков), Киеву придется разработать новую стратегию наступательных операций. Сила этих танков в их количестве: Украина должна быть в состоянии управлять по крайней мере одной бронетанковой бригадой, состоящей из 100 танков "Леопард-2", чтобы оказать значительное влияние на конфликт. Это будет крайне сложно, но не невозможно", - пишет Financial Times о поставках танков Украине.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
На фоне царившей в российском медиапространстве истерии в связи с поставками вооружений относительно малозначительным новостным поводом послужило решение стран Балтии понизить статус дипломатических отношений с Москвой путем отзыва своих послов. О нем было слышно в новостях и пропагандистских передачах, но только в виде сообщения без мнений участников по теме. Очевидно, внимание пропагандистов было приковано к большему злу - Германии и США. Правда, в новостной программе "Вести" был показан достаточно подробный сюжет о намерении Эстонии ввести в Финском заливе особый прибрежный режим, который позволил бы проверять российские суда. Вывод: Эстонии не следует себя переоценивать.
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