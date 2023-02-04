В США и Канаде грядут небывалые морозы, метеорологи обещают местами -50°С

В некоторые районы штата Мейн должна прийти самая холодная погода, которую там наблюдали с 1971 года. В городе Портленд, к примеру, температура с учетом ветра будет ощущаться как -40 градусов по Цельсию.

В Нью-Йорке температура обещает упасть до -17°С Фото: Reuters

В соседнем штате Вермонт, в городе Берлингтон, столбик термометра опустится до -20°.

Бостон, где тоже ждут морозных ветров, в настоящий момент в связи с холодами функционирует в режиме чрезвычайного положения. В частности, в городе закрыты государственные школы, а местные власти открыли специальные центры, куда люди могут прийти погреться.

В Нью-Йорке температура также может опуститься до -17° к субботе, хотя метеорологи обнадеживают, что столбик термометра вновь пойдет вверх уже к концу выходных.

В нескольких регионах Канады температура может упасть до значений от -38 до -50 градусов Цельсия. Национальная метеорологическая служба страны в пятницу утром распространила предупреждения об экстремально холодной погоде для Приморских штатов, большей части Квебека, всего Онтарио и частично штата Манитоба.

В столице Канады Оттаве из-за морозов закрылись лыжные склоны и конькобежные маршруты. В Торонто в пятницу температура упала до -29°.

В Техасе ледяной шторм превратил дороги в катки Фото: Reuters

В Техасе, где в начале недели бушевал ледяной шторм и дороги превратились в каток, уже стало теплеть, и в пятницу лед должен растаять.

Ранее спасательные службы штата сообщили о сотнях ДТП, зарегистрированных с понедельника, некоторые из них привели к жертвам.