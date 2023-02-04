Опрос: сколько жителей Латвии поддерживают Путина и развязанную им войну в Украине?

Опрос показал, что подавляющее большинство населения Латвии поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией, прием украинских беженцев и вступление Украины в Европейский союз (ЕС) и НАТО.

82% населения полностью или скорее поддерживают борьбу Украины за независимость и свободу, что на 6% больше, чем в марте 2022 года. Прием украинских военных беженцев в Латвии поддерживают 73% респондентов, что на 1% меньше, чем в марте прошлого года.

Вступление Украины в НАТО поддерживают 63% опрошенных, что на 12% больше, чем в марте 2022 года, а вступление в ЕС - 62%, что на 7% больше.

Путина и вторжение России в Украину поддерживают всего 4% респондентов, что в два раза меньше, чем в марте прошлого года. Подавляющее большинство латвийцев выступают против войны России против Украины.

60% жителей Латвии в целом согласны с тем, что война в Украине усиливает напряженность между латышами и русскими, и это на 4% больше, чем в марте прошлого года.