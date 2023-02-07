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В Царникаве поймали вора солнечных панелей

rus.tvnet.lv
В Царникаве поймали вора солнечных панелей
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Фото: Ādažu novada pašvaldības policija

Утром в понедельник в Царникаве сотрудники полиции задержали вора солнечных панелей, сообщает агентство LETA.

Сотрудники муниципальной полиции Адажского края задержала вора в Царникавской волости у автодороги Рига - Царникава - Адажи, когда он уже снял солнечные панели и сложил их, чтобы увезти.

Задержанный передан Государственной полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.

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