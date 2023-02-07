Утром в понедельник в Царникаве сотрудники полиции задержали вора солнечных панелей, сообщает агентство LETA.
В Царникаве поймали вора солнечных панелей
В Царникаве поймали вора солнечных панелей
Сотрудники муниципальной полиции Адажского края задержала вора в Царникавской волости у автодороги Рига - Царникава - Адажи, когда он уже снял солнечные панели и сложил их, чтобы увезти.
Задержанный передан Государственной полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.
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