Риски, связанные с безопасностью

Небиометрические паспорта несут в себе различные риски безопасности, отмечалось накануне в пресс-релизе Министерства иностранных дел.

Проблема в том, что они не содержат электронного носителя данных, что делает невозможным сравнение персональных данных владельца с информацией, записанной на чипе.

"Мы не признаем те биометрические загранпаспорта, которые выданы российскими властями на оккупированных территориях, но это условие у нас уже было раньше", - дополняет картину Нирк.

Что произойдет, если человек не обменяет небиометрический паспорт на биометрический до установленного срока?

Лицо с небиометрическим паспортом, находящееся за пределами Эстонии, больше не сможет въехать в Эстонию, отвечает она.

При этом владельцы небиометрических российских паспортов, имеющие шенгенскую визу, смогут путешествовать по всем странам Шенгена, кроме тех, кто такие паспорта не признает.

Из стран Шенгенской зоны, помимо Эстонии, российские небиометрические паспорта не признают или признают с ограничениями всего две страны - Дания и Чехия.

Как поясняет Нирк, единых правил для всех стран ЕС в данном вопросе не существует: каждое государство-член принимает решение самостоятельно, с учетом собственной внутренней ситуации с безопасностью.

На вопрос о том, были ли в Эстонии ранее зафиксированы какие-то конкретные, связанные с безопасностью инциденты, в которых фигурировали небиометрические российские загранпаспорта, Тийна Нирк заявила, что у МИД такой информации нет.

Обладатели вида на жительство Эстонии или другой страны Европейского союза должны до 30 сентября 2025 года подать заявление на получение биометрического паспорта. До этой даты они также могут въехать в Эстонию по небиометрическому паспорту. По всем вопросам, связанным с оформлением биометрического паспорта, обращайтесь в Посольство Российской Федерации.

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