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Пожаров прошлогодней травы все больше: за выходные потушили почти 100 возгораний

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Пожар прошлогодней травы
Пожар прошлогодней травы Фото: Evija Trifanova/LETA

В минувшие выходные в Латвии было потушено 98 пожаров прошлогодней травы, а всего с начала года - 409, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В субботу самый крупный пожар прошлогодней травы был ликвидирован в Калкунской волости Аугшдаугавского края, где горело 25 гектаров земли.

Другие крупные пожары были ликвидированы в Крустпилсской волости Екабпилсского края, где горел лес и четыре гектара травы, и в Малпилсской волости Сигулдского края, где горело четыре гектара прошлогодней травы.

В воскресенье крупный пожар был ликвидирован в Веремской волости Резекненского края, где горело 30 гектаров прошлогодней травы и 3 000 квадратных метров подлеска.

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