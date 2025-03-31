Пожаров прошлогодней травы все больше: за выходные потушили почти 100 возгораний

В субботу самый крупный пожар прошлогодней травы был ликвидирован в Калкунской волости Аугшдаугавского края, где горело 25 гектаров земли.

Другие крупные пожары были ликвидированы в Крустпилсской волости Екабпилсского края, где горел лес и четыре гектара травы, и в Малпилсской волости Сигулдского края, где горело четыре гектара прошлогодней травы.

В воскресенье крупный пожар был ликвидирован в Веремской волости Резекненского края, где горело 30 гектаров прошлогодней травы и 3 000 квадратных метров подлеска.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!