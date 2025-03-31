Конституция США ясно гласит: никто не может быть президентом более двух раз. Раньше Трамп только шутил о третьем сроке, но теперь в интервью NBC он заявил, что думает об этом серьезно.
Дональд Трамп неоднократно открыто рассматривал возможность неконституционного назначения президента на третий срок. Он всегда подчеркивал, что его комментарии были всего лишь шуткой. Теперь, когда его снова спросили о возможном третьем сроке, он сказал американскому телеканалу NBC: "Я не шучу". Таков был его ответ.
Это его самое четкое заявление о возможном нарушении конституции. Конституция США запрещает президентам баллотироваться на третий срок. Неважно, были ли первые два раза подряд или с перерывом. Текущий второй срок Трампа заканчивается в 2029 году.
"Есть способы, которыми вы можете это сделать", - сказал Трамп в интервью NBC News относительно подрыва Конституции. Однако он также отметил, что пока еще рано об этом думать.
22-я поправка к Конституции была добавлена в 1951 году после того, как президент Франклин Д. Рузвельт был избран на четыре срока подряд. В нем говорится, что "ни одно лицо не может быть избрано на должность президента более двух раз".
Кристен Уэлкер из NBC спросила Трампа, является ли одним из возможных путей к третьему сроку баллотирование вице-президента Дж. Д. Вэнса на высшую государственную должность с последующей "передачей эстафеты вам"?
"Эта одна из возможностей, - ответил Трамп. - Но есть и другие". Он не пояснил, что именно он под этим подразумевал.
Для принятия демократической поправки в конституцию потребуется большинство в две трети голосов в Сенате или Конгрессе. Затем федеральные земли должны будут одобрить поправку к конституции большинством в три четверти голосов. В настоящее время это считается невозможным.
Трамп неоднократно рассматривал возможность остаться в должности дольше, чем установлено законом. Поэтому он всегда хотел, чтобы эти высказывания воспринимали как шутку.
В январе он заявил, что не хочет знать, запретят ли ему снова баллотироваться на пост президента. New York Times также сообщила, что Трамп еще в ноябре заявил членам Конгресса, что, скорее всего, не будет баллотироваться снова - "если только вы не скажете мне, что он настолько хорош, что нам надо найти способ".
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