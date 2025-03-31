Дональд Трамп неоднократно открыто рассматривал возможность неконституционного назначения президента на третий срок. Он всегда подчеркивал, что его комментарии были всего лишь шуткой. Теперь, когда его снова спросили о возможном третьем сроке, он сказал американскому телеканалу NBC: "Я не шучу". Таков был его ответ.

Это его самое четкое заявление о возможном нарушении конституции. Конституция США запрещает президентам баллотироваться на третий срок. Неважно, были ли первые два раза подряд или с перерывом. Текущий второй срок Трампа заканчивается в 2029 году.

"Есть способы, которыми вы можете это сделать", - сказал Трамп в интервью NBC News относительно подрыва Конституции. Однако он также отметил, что пока еще рано об этом думать.

22-я поправка к Конституции была добавлена ​​в 1951 году после того, как президент Франклин Д. Рузвельт был избран на четыре срока подряд. В нем говорится, что "ни одно лицо не может быть избрано на должность президента более двух раз".