"Тогда слово взял Сырский. По словам украинских чиновников, генерал заявил, что хочет отойти от плана и провести полномасштабное наступление, чтобы выбить россиян из Бахмута", — пишет издание. По его версии, Сырский даже планировал продвинуться в Луганск.

Американцам не сообщили о результатах этого заседания, говорится в расследовании американских журналистов, но позже разведка США заметила, что украинские войска и боеприпасы "движутся в направлениях, не соответствующих согласованному плану".

Украинцы так и не вернули Бахмут, и через несколько месяцев контрнаступление закончилось провалом. У России теперь было преимущество, констатирует NYT.

В расследовании издание также описывает многие другие моменты, связанные с конкуренцией между Сырским и Залужным, а также рассказывает о коммуникации украинских главнокомандующих с американцами.

Споры между США и Украиной

14 апреля 2022 года украинские военные нанесли сокрушительный удар по Черноморскому флоту России и потопили ракетный крейсер "Москва", что вызвало негативную реакцию в США.

NYT пишет, что в середине апреля 2022 года американские и украинские офицеры проводили рутинную разведку, когда на экранах их радаров появилось что-то неожиданное.

По выражению издания, американцы были взбешены, потому что украинцы не предупредили их об ударе по крейсеру, а также удивлены, что у Украины были ракеты, способные достичь корабля.