Начат сбор подписей за введение двух оплачиваемых выходных для женщин во время месячных

В качестве представителя инициативы указана Мария Ушканова, которая хочет добиться, чтобы в Закон о труде была включена норма, предусматривающая для женщин право получать до двух оплачиваемых выходных во время месячных. Это улучшило бы здоровье, самочувствие и рабочую среду женщин, а также уменьшило бы стигматизацию менструации. Инициатива обеспечила бы более понимающее и справедливое отношение к женщинам на рынке труда, как это уже сделано, например, в Испании или Японии.

По мнению автора инициативы, такие выходные должны предоставляться по желанию работника и сопровождаться гарантированной конфиденциальностью и упрощенным процессом. Работодатель будет обязан предоставить эти выходные, сохранив средний заработок работника за этот период, аналогично тому, как это делается во время больничных, предполагает Ушканова. Использование этих выходных можно фиксировать в системе учета рабочего времени особой отметкой - "отпуск в связи с менструацией". Такая система уже действует в нескольких странах, и ее можно адаптировать к латвийскому законодательству, не перегружая административные ресурсы.

Автор инициативы уверена, что в результате женщины смогут восстановить силы и прийти в себя после вызванного менструацией физического и эмоционального дискомфорта, снизив необходимость принимать обезболивающие средства или работать не в лучшем состоянии. Кроме того, сотрудницы бы чувствовали себя оцененными и понятыми, что способствовало бы лояльности, производительности и позитивному отношению к работодателю. Кроме того, можно надеяться на меньшее выгорание и уровень стресса, так как возможность отдохнуть в нужный момент помогает предотвратить долгосрочные проблемы со здоровьем и ментальное истощение. Это также способствовало бы снижению стигматизации - такие изменения способствовали бы общественной открытости и пониманию особенностей биологического цикла женщины, разрушая табу и стереотипы относительно менструации.

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