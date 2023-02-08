Западные боевые истребители для Украины: когда их ждать?

В то же время союзники Украины под руководством США на предыдущей встрече в Рамштайне в январе уже сделали существенный рывок в том, что касается качества обещанных Украине вооружений. Прежде всего, благодаря согласию поставить Киеву ракеты GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) американской компании Boeing и шведской Saab Group.

По данным производителя, дальнобойность этих ракет составляет 150 километров, а на рынок вооружений они поступили только осенью прошлого года, то есть уже после начала российского полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Рассредоточить самолеты по территории Украины

Известный аналитический центр Royal United Services Institute (RUSI), который консультирует британские вооруженные силы, еще в начале ноября - то есть в самый разгар дискуссии о западных боевых танках для ВСУ - призывал предоставить Украине боевые самолеты. "Украинским ВВС нужны современные западные истребители и ракеты", чтобы сдерживать российскую армию. Даже "небольшое количество западных истребителей будет иметь большой сдерживающий эффект", уверен военный эксперт Джастин Бронк.

RUSI рекомендует рассредоточить западные боевые самолеты небольшими партиями по территории Украины. "Любой западный истребитель, поставляемый в краткосрочной и среднесрочной перспективе, должен быть в состоянии действовать, используя мобильное оборудование для технического обслуживания и небольшие группы поддержки. И подниматься в воздух со взлетных полос в труднодоступной местности, чтобы избежать российских ракетных ударов большой дальности", - сказано в докладе RUSI.