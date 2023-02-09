Архитектура российской цензуры: что мы узнали из крупнейшей утечки в истории Роскомнадзора. Главное

Активно ГРЧЦ следит и за сообщениями о здоровье Путина. "Агентство" обнаружило во внутренних документах ведомства несколько десятков файлов с одинаковым заголовком "Критическое состояние здоровья Президента РФ В.В. Путина" - они создавались с апреля по октябрь 2022 года.

Каждый такой мониторинг выглядит как таблица, в которую занесены посты о здоровье Путина - преимущественно из российских соцсетей и Telegram. В отчетах попадаются отобранные комментарии о том, что российский президент якобы страдает от "рака" или "шизофрении" - обычно поводом для них становятся соответствующие публикации или заявления в СМИ.

А "Важные истории" заметили, что задача по "мониторингу инфоповодов об ухудшении состояния здоровья президента" даже поручалась в качестве тестового задания кандидатам на должности в департамент мониторинга.

За публикациями о Путине ГРЧЦ следит с помощью системы мониторинга СМИ и соцсетей Brand Analytics, а также вручную. Журналисты обнаружили, что информацию о президенте сотрудники Роскомнадзора искали по ключевым словам - в том числе "плешивый карлик", "Пыня" и "пуйло".

"Досье" пишет, что один из документов утечки называется "Методика оскорбления президента". Из него следует, что поисками негатива о Путине ведомство занимается, ссылаясь на федеральный закон "Об информации", который предписывает блокировать контент, оскорбляющий органы госвласти. В методичке приведены примеры, на основе которых мониторщики должны решать, какие данные считать оскорбительными.