В день, когда комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям оценивала действия Глории Гревцовой ("За стабильность!"), сама депутат не участвовала в заседании, а также избегала журналистов. Однако журналистам Латвийского телевидения удалось заснять ее сквозь жалюзи в помещении фракции партии "За стабильность!". Между тем ее коллеги отрицали присутствие депутата, сообщает Panorāma.
Видео ⟩ Депутат партии "За стабильность!" отрицает, что лгал журналистам о Гревцовой
Латвийское телевидение: Как нет? Мы только что видели ее здесь.
Депутат "За стабильность!": Вы видите ее здесь?
Латвийское телевидение: Не могли бы вы ей позвонить?
Депутат "За стабильность!": Мы не заметили, что она была здесь.
Спустя сутки депутат подтвердила, что намеренно избегала журналистов. "Вчера мне было очень плохо, и я не была готова к разговору. Я всегда открыта для журналистов", - позже объяснила Гревцова.
Латвийское телевидение: Вы сказали, что Глории Гревцовой там не было, но она была там в то время.
Депутат Сейма Игорь Юдин ("За стабильность!"): Наверное, не заметил.
Латвийское телевидение: Вы действительно не заметили ее в маленькой комнате или намеренно солгали?
Игорь Юдин: В большой комнате ее не было. Может, она была в другой комнате с нашим секретарем? Я не видел ее.
Латвийское телевидение: Значит, вы отрицаете, что солгали?
Игорь Юдин: Я это отрицаю.
Хотя глава комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям Янис Вуканс видит в действиях депутатов несколько спорных моментов, сам он не будет инициировать дискуссию в комиссии.
Видео: Сюжет программы Panorāma (на латышском языке)
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