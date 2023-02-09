Чт, 9.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Депутат партии "За стабильность!" отрицает, что лгал журналистам о Гревцовой

rus.tvnet.lv
Депутат партии "За стабильность!" отрицает, что лгал журналистам о Гревцовой
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Депутат Игорь Юдин
Депутат Игорь Юдин Фото: Edijs Pālens/LETA

В день, когда комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям оценивала действия Глории Гревцовой ("За стабильность!"), сама депутат не участвовала в заседании, а также избегала журналистов. Однако журналистам Латвийского телевидения удалось заснять ее сквозь жалюзи в помещении фракции партии "За стабильность!". Между тем ее коллеги отрицали присутствие депутата, сообщает Panorāma.

Латвийское телевидение: Как нет? Мы только что видели ее здесь.

Депутат "За стабильность!": Вы видите ее здесь?

Латвийское телевидение: Не могли бы вы ей позвонить?

Депутат "За стабильность!": Мы не заметили, что она была здесь.

Спустя сутки депутат подтвердила, что намеренно избегала журналистов. "Вчера мне было очень плохо, и я не была готова к разговору. Я всегда открыта для журналистов", - позже объяснила Гревцова.

Латвийское телевидение: Вы сказали, что Глории Гревцовой там не было, но она была там в то время.

Депутат Сейма Игорь Юдин ("За стабильность!"): Наверное, не заметил.

Латвийское телевидение: Вы действительно не заметили ее в маленькой комнате или намеренно солгали?

Игорь Юдин: В большой комнате ее не было. Может, она была в другой комнате с нашим секретарем? Я не видел ее.

Латвийское телевидение: Значит, вы отрицаете, что солгали?

Игорь Юдин: Я это отрицаю.

Хотя глава комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям Янис Вуканс видит в действиях депутатов несколько спорных моментов, сам он не будет инициировать дискуссию в комиссии.

Видео: Сюжет программы Panorāma (на латышском языке)

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх