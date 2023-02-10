Весной прошлого года российская армия на востоке Украины разместила массивные боевые машины поддержки танков "Терминатор", которые выполняли свою работу довольно успешно. Но, ничто не вечно. Защитники Украины недалеко от Кременной смогли уничтожить одну из этих боевых машин.
Видео ⟩ Украинцы под Кременной уничтожили первую боевую машину поддержки танков "Терминатор"
Уничтожение "Терминатора" было зафиксировано в четверг, 9 февраля, в лесу неподалеку от Кременной, примерно в 16 километрах к северу от Лисичанска.
#Ukraine: Footage of the first ever Russian BMP-T Terminator being destroyed by Ukrainian artillery attack. pic.twitter.com/EGyKjjZaE4— Arslon Xudosi 🇺🇦 (@Arslon_Xudosi) February 9, 2023
Украинская артиллерия попала в "Терминатор", который стоял на дороге и стоял неподвижно. Возможно, он был поврежден еще до этого, но теперь украинцы уничтожили его полностью.
"Это очень редкая боевая машина российских оккупационных войск, штучный объект, так сказать. Ранее так же поступала информация об уничтожении и повреждении данных БМПТ, но документально подтверждено впервые", - отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, опубликовав фото.
Это был первый "Терминатор", который Россия потеряла в войне в Украине. В общей сложности в арсенале есть десять таких боевых машин.
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