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Видео ⟩ Украинцы под Кременной уничтожили первую боевую машину поддержки танков "Терминатор"

rus.tvnet.lv
Украинцы под Кременной уничтожили первую боевую машину поддержки танков "Терминатор"
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no video

Весной прошлого года российская армия на востоке Украины разместила массивные боевые машины поддержки танков "Терминатор", которые выполняли свою работу довольно успешно. Но, ничто не вечно. Защитники Украины недалеко от Кременной смогли уничтожить одну из этих боевых машин.

Уничтожение "Терминатора" было зафиксировано в четверг, 9 февраля, в лесу неподалеку от Кременной, примерно в 16 километрах к северу от Лисичанска.

Украинская артиллерия попала в "Терминатор", который стоял на дороге и стоял неподвижно. Возможно, он был поврежден еще до этого, но теперь украинцы уничтожили его полностью.

"Это очень редкая боевая машина российских оккупационных войск, штучный объект, так сказать. Ранее так же поступала информация об уничтожении и повреждении данных БМПТ, но документально подтверждено впервые", - отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, опубликовав фото.

Это был первый "Терминатор", который Россия потеряла в войне в Украине. В общей сложности в арсенале есть десять таких боевых машин.

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