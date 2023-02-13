Репатриация с повинной. Белорусские власти предложили эмигрантам вернуться домой, покаявшись

Не такие известные участники протестов начали массово покидать страну в конце 2020-го года, и их больше заботило не то, что их могут не выпустить из Беларуси, а то, что Польша и Литва могли кому-то отказать во въезде в качестве политического беженца.

Точных данных о том, сколько белорусов покинули страну с 2020 года, нет. На сайте национального статистического комитета Беларуси в открытом доступе нет данных после 2019 года.

ПАСЕ оценивает количество бежавших с разбросом от 200 тыс. до 500 тыс. человек. Польша и Литва за девять месяцев 2021 года совместно выдали белорусам 16 тыс. гуманитарных виз (для сравнения: за весь 2019-й Польша выдала семь таких виз политическим беженцам).

Белорусское издание Dev.by, посвященное IT-сектору, оценивает количество уехавших специалистов в 16-23 тыс. человек.

Людей, которые уехали в безвизовые для белорусов страны вроде Украины, Армении и Грузии, остались там или перебрались куда-то еще, сосчитать практически невозможно. Как и тех, кто уехал с уже действовавшими визами в разные страны Европы и мира. Но в любом случае для Беларуси с ее населением в 9,2 млн человек это очень большой отток.

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