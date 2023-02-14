Президент Эгил Левитс во вторник, 14 февраля, обратился к депутатам Европарламента, подчеркнув, что быть "на правильной стороне истории" означает быть на стороне Украины. После выступления президента почти все депутаты Европарламента аплодировали стоя, кроме Татьяны Жданок, которая осталась сидеть.
После выступления Левитса в Европарламенте Жданок осталась сидеть и не аплодировала
Татьяна Жданок также осталась сидеть и не аплодировала после выступления президента Украины Владимира Зеленского.
Депутат Европарламента Роберт Зиле заявил, что партия Русский союз Латвии, в которую входит Жданок, никогда не проголосует за Левитса или, возможно, за любого другого президента, приемлемого для других партий.
"Она открыто представляет интересы Кремля. Что касается визита президента Украины - это разница в ценностях", - заявил Зиле.
"ЕС и его государства-члены оказали значительную поддержку Украине с начала войны. Я горжусь тем, что Латвия входит в числе государств, оказавшихся Украине самую большую помощь по валовому внутреннему продукту на душу населения. Не только правительство, но и местные самоуправления и множество людей оказывают помощь", - подчеркнул Левитс в обращении к депутатам Европарламента.
Он отметил, что в настоящее время Украина больше всего нуждается в военной технике для победы в войне, но ей также нужна справедливость и будущее в Европе.
По словам президента, на агрессию должно реагировать международное право: необходим специальный международный трибунал для расследования преступлений агрессора - не только для помощи Украине, но и для того, чтобы не понизить уровень международного права, достигнутый со времен Второй мировой войны, чтобы было абсолютно ясно, что развязывание агрессивной войны является преступлением и виновные в этом будут привлечены к ответственности.
"Никто из нас не хочет жить в мире, где агрессивная война является нормой. Однако ни Международный суд, ни Международный уголовный суд не обладают юрисдикцией для вынесения решений по этой войне. Вот почему необходимо создать специальный трибунал, как это было сделано в случае Югославии, Руанды, Камбоджи и др. Каждый случай был уникальным, но международное сообщество нашло возможность создать такие трибуналы", - сказал Левитс.
Президент подчеркнул, что Латвия стала одной из первых стран, предложивших создание такого трибунала в прошлом году, вскоре после начала войны. Левитс поблагодарил депутатов Европарламента за резолюцию от 19 января, в которой большинство выразило поддержку созданию трибунала.
Президент подчеркнул, что необходимо добиться разрешения на использование замороженных российских активов для восстановления Украины. Это касается не только активов близких к режиму олигархов, но и активов Центробанка России. Хотя это сложно, но юридически необходимо, и для этого также требуется политическая воля. и Левитс выразил уверенность, что у ЕС такая политическая воля будет.
Президент напомнил слова председателя Европарламента Роберты Метсолы, сказанные президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что Украина - это Европа, и будущее украинского народа - в ЕС. Левитс отметил, что этот путь будет сложным для Украины, но решимость и мужество украинцев налицо.
"Нам намного легче быть смелыми. Мы должны принять правильное решение. Это историческое решение, и, возможное, у нас есть лишь один шанс принять его. Украинский народ принял правильное решение. Теперь наша очередь сделать это", - сказал Левитс депутатам Европарламента.
Левитс стал третьим президентом Латвии, выступившим перед Европейским парламентом. В 2003 году это сделала Вайра Вике-Фрейберга, а в 2009 году перед депутатами Европарламента выступил Валдис Затлерс.
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