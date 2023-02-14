После выступления Левитса в Европарламенте Жданок осталась сидеть и не аплодировала

"Никто из нас не хочет жить в мире, где агрессивная война является нормой. Однако ни Международный суд, ни Международный уголовный суд не обладают юрисдикцией для вынесения решений по этой войне. Вот почему необходимо создать специальный трибунал, как это было сделано в случае Югославии, Руанды, Камбоджи и др. Каждый случай был уникальным, но международное сообщество нашло возможность создать такие трибуналы", - сказал Левитс.

Президент подчеркнул, что Латвия стала одной из первых стран, предложивших создание такого трибунала в прошлом году, вскоре после начала войны. Левитс поблагодарил депутатов Европарламента за резолюцию от 19 января, в которой большинство выразило поддержку созданию трибунала.

Президент подчеркнул, что необходимо добиться разрешения на использование замороженных российских активов для восстановления Украины. Это касается не только активов близких к режиму олигархов, но и активов Центробанка России. Хотя это сложно, но юридически необходимо, и для этого также требуется политическая воля. и Левитс выразил уверенность, что у ЕС такая политическая воля будет.

Президент напомнил слова председателя Европарламента Роберты Метсолы, сказанные президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что Украина - это Европа, и будущее украинского народа - в ЕС. Левитс отметил, что этот путь будет сложным для Украины, но решимость и мужество украинцев налицо.

"Нам намного легче быть смелыми. Мы должны принять правильное решение. Это историческое решение, и, возможное, у нас есть лишь один шанс принять его. Украинский народ принял правильное решение. Теперь наша очередь сделать это", - сказал Левитс депутатам Европарламента.

Левитс стал третьим президентом Латвии, выступившим перед Европейским парламентом. В 2003 году это сделала Вайра Вике-Фрейберга, а в 2009 году перед депутатами Европарламента выступил Валдис Затлерс.