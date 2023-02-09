Видео ⟩ Аплодисменты в Брюсселе после выступления Зеленского, Жданок осталась сидеть

В своем обращении к Европарламенту Зеленский сказал, что каждый человек в Европе и во всем мире - от политиков и военных до студентов и активистов, - который сделал что-то для Украины, внес вклад в победу не только Украины, но и в общую победу.

Он поблагодарил депутатов парламента и граждан Европы за веру в силу Украины.

В начале войны, когда российские агрессоры начали ломать зубы об украинскую оборону, европейцы обозначили свое отношение к происходящему, присвоив Украине статус страны-кандидата в ЕС, сказал Зеленский. Киев сделает все возможное, чтобы никто не сомневался, что Украина - европейская страна, заслуживающая место среди союзников, разделяющих принципы демократии, добавил украинский президент.

Напомним, в конце ноября Жданок проголосовал против резолюции Европарламента об объявлении России террористическим государством.

Резолюция была принята 494 голосами "за" при 58 "против", среди которых была Татьяна Жданок (Русский союз Латвии) из Латвии. 44 депутата воздержались от голосования. Остальные депутаты, избранные от Латвии, проголосовали за резолюцию. Исключение - Нил Ушаков, который не смог принять участие в голосовании, так как находится в Риге на заседании суда. Однако сам он заявил, что, если бы находился в Брюсселе, тоже проголосовал бы "за".

Напомним, что в октябре прошлого года Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону о выборах в Европарламент, которые лишат Татьяну Жданок (Русский союз Латвии) возможности вновь избираться в Европарламент.

Закон предусматривает, что кандидатом в Европарламент не может быть лицо, состоявшее в Коммунистической партии Советского Союза (Коммунистической партии Латвии) после 13 января 1991 года.

Соответствующее предложение внес депутат Александр Кирштейнс (Национальное объединение).

Ždanokai Briselē Skumjākā parāde uz mūsu ielas. Un acīmredzot dziļas pārdomas par nākamajiem Saimnieka uzdevumiem. pic.twitter.com/v6owKixf8s — Roberts Zīle (@robertszile) February 9, 2023