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Видео ⟩ Звезда "Игры престолов" Джек Глисон приехал в Киев

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Звезда "Игры престолов" Джек Глисон приехал в Киев
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Звезда "Игры престолов" Джек Глисон
Звезда "Игры престолов" Джек Глисон Фото: Скриншот с Telegram канала Униан

Ирландский актер Джек Глисон, звезда сериала "Игра престолов", в четверг, 16 февраля прибыл в Киев.

О приезде актера в Киев сообщила на своей странице в Facebook украинский режиссер Катерина Чепура. Также она разместила совместное фото.

В Украине актер пробудет до 19 февраля.

Сообщается, что Джек Глисон привез в Украину пикап, приобретенный для ВСУ британскими волонтерами.

Telegram-канал "Униан" утверждает, что ирландский актер также выставит  на аукцион статуэтку своего персонажа. Вырученные деньги он передаст для покупки тепловизора для украинских солдат.

Кроме того, запланирован благотворительный киноинтенсив, деньги с которого тоже уйдут на ВСУ, в частности, грузовики для минометчиков.

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