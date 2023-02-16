Ирландский актер Джек Глисон, звезда сериала "Игра престолов", в четверг, 16 февраля прибыл в Киев.
Видео ⟩ Звезда "Игры престолов" Джек Глисон приехал в Киев
Звезда "Игры престолов" Джек Глисон приехал в Киев
О приезде актера в Киев сообщила на своей странице в Facebook украинский режиссер Катерина Чепура. Также она разместила совместное фото.
В Украине актер пробудет до 19 февраля.
Сообщается, что Джек Глисон привез в Украину пикап, приобретенный для ВСУ британскими волонтерами.
Telegram-канал "Униан" утверждает, что ирландский актер также выставит на аукцион статуэтку своего персонажа. Вырученные деньги он передаст для покупки тепловизора для украинских солдат.
Кроме того, запланирован благотворительный киноинтенсив, деньги с которого тоже уйдут на ВСУ, в частности, грузовики для минометчиков.
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