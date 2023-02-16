Сейм принял поправки - конфискованные машины можно будет передавать украинской армии

"В настоящее время мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины", - заявил председатель комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис, отвечающий за продвижение законопроекта в Сейме.