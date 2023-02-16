В окончательном чтении Сейм сегодня принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают возможность безвозмездной передачи транспортных средств, принадлежащих государству, в собственность правительства Украины для поддержки украинского общества, сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма.
Сейм принял поправки - конфискованные машины можно будет передавать украинской армии
"В настоящее время мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины", - заявил председатель комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис, отвечающий за продвижение законопроекта в Сейме.
Предусмотрено, что решение о передаче транспортных средств, принадлежащих государству, в каждом конкретном случае будет приниматься Кабинетом министров в соответствии с положением о порядке безвозмездной передачи государственного движимого имущества в собственность иностранных правительств и международных организаций. Процесс передачи транспортных средств планируется организовать через организацию, которая сотрудничает с правительством Украины и получила конкретные запросы о помощи, говорится в аннотации к закону.
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