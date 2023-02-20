25 февраля участники антивоенного движения проведут в Риге митинг под лозунгом "Победу - Украине! Свободу - России!", сообщили RUS TVNET в Оргкомитете антивоенной акции в Риге. Мероприятие приурочено к годовщине начала полномасштабной военной агрессии России против Украины. Этот митинг - часть международного протеста, который пройдет в более чем ста городах мира. В том числе в Лондоне, Берлине, Мюнхене, Хельсинки, Таллине, Вильнюсе и Риге.
"Свободу - России. Победу - Украине". В Риге пройдет акция россиян и русскоязычных Латвии
Цель всемирной акции - выразить свою солидарность с народом Украины и призвать западное сообщество к более решительным шагам в ее поддержку. На международной акции выступят такие известные лидеры российской оппозиции в изгнании, как Гарри Каспаров, Игорь Яковенко, Андрей Пионтковский, Дмитрий Гудков.
"Мы призываем предоставить Украине все необходимые средства для окончательной победы над злом, которое олицетворяет путинская Россия. Мы призываем не ждать, пока погибнут еще тысячи мирных украинских граждан и военных.
Мы выступаем с единым лозунгом - "Победу - Украине! Свободу - России!". Как российские граждане мы понимаем, что освобождение нашей страны от путинского фашизма возможно только в случае полной и безоговорочной победы Украины в этой войне.
Поэтому самая важная задача, которую мы перед собой ставим - это способствовать этой победе. Мы убеждены, что компромиссов с диктатором быть не может", - говорит один из организаторов акции Иван Тютрин, сооснователь Форума свободной России, член Российского Комитета Действия.
"Для русскоязычных латвийцев наша акция это возможность ясно и однозначно обозначить свою позицию, - считает один из членов Оргкомитета антивоенной акции в Риге Сергей Розе, соучредитель Ассоциации развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов. - Мир в этой войне возможен только через поражение агрессора.
А освобождение России от путинизма обещает нашей родине - Латвии - безопасность. Да, русскоязычные граждане в Латвии не в ответе за действия чужого президента. Но наша акция дает им возможность открыто сказать "нет" не абстрактной войне, но тем кто ее развязал.
И мы считаем, что агрессор должен быть наказан и обезврежен. Даже если это наш сошедший с ума родственник".
На митинге в Риге выступят:
- сооснователь Форума свободной России Иван Тютрин,
- депутат Сейма Антонина Ненашева,
- политолог Дмитрий Орешкин,
- другие лидеры общественного мнения.
На митинг приглашают всех, независимо от гражданства и национальности, кто выступает за скорейшую и решительную победу Украины. Призывают всех присоединяться к акции и приглашать своих друзей.
Акция согласована с властями Риги и пройдет у российского посольства в Риге с 10:30 до 12:00. Адрес: улица Независимости Украины 2.
Дополнительная информация доступна на странице митинга в Facebook и по телефону +371 294 03024.
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