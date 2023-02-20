"Свободу - России. Победу - Украине". В Риге пройдет акция россиян и русскоязычных Латвии

Цель всемирной акции - выразить свою солидарность с народом Украины и призвать западное сообщество к более решительным шагам в ее поддержку. На международной акции выступят такие известные лидеры российской оппозиции в изгнании, как Гарри Каспаров, Игорь Яковенко, Андрей Пионтковский, Дмитрий Гудков.

"Мы призываем предоставить Украине все необходимые средства для окончательной победы над злом, которое олицетворяет путинская Россия. Мы призываем не ждать, пока погибнут еще тысячи мирных украинских граждан и военных.

Мы выступаем с единым лозунгом - "Победу - Украине! Свободу - России!". Как российские граждане мы понимаем, что освобождение нашей страны от путинского фашизма возможно только в случае полной и безоговорочной победы Украины в этой войне.

Поэтому самая важная задача, которую мы перед собой ставим - это способствовать этой победе. Мы убеждены, что компромиссов с диктатором быть не может", - говорит один из организаторов акции Иван Тютрин, сооснователь Форума свободной России, член Российского Комитета Действия.