Латвийские школы не посещает почти 2000 детей

На сегодня установлено, что десять учащихся отчислены из программы дистанционного обучения или заочного обучения, 32 ребенка отчислены из детского сада за непосещение учебного заведения, один ребенок пропал без вести, семеро прибыли из другой страны, восемь детей хронически больны, 11 - инвалиды. Четверо детей посещают учебное заведение по интересам или профессионально-техническое учебное учреждение, 15 детей получают дошкольное образование в семье. 20 детей планируют начать обучение на этапе основного образования в следующем учебном году.

21 школьник оставил учебу в связи с ликвидацией или реорганизацией учебного заведения. Следует отметить, что реорганизация образовательных учреждений является причиной прекращения учебы все большего числа детей. В прошлом учебном году по этой причине не учились только четверо детей, в прошлом учебном году - уже 15.

При оценке этих данных за последние три учебных года можно сделать вывод, что число учащихся, не посещающих школу, увеличивается. В 2020/21 учебном году школу не посещали 902 учащихся, в 2021/2022 учебном году - 1605 учащихся. При этом немного сокращается число латвийских школьников, проживающих и получающих основное образование за границей: в 2020/21 учебном году их было 15 551, в 2021/2022 учебном году - 14 455.

Подготовленный доклад о детях, не состоящих на обязательном учете в учебных заведениях, IKVD также отправляет в Государственную инспекцию по защите прав детей и Союз самоуправлений Латвии для информации и дальнейших действий.