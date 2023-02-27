В понедельник, 27 февраля, после встречи с мэром Екабпилса Райвисом Рагайнисом, коалиция поддержала выделение более 2 млн евро на ликвидацию последствий наводнения в Екабпилсе, сообщил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи формирующих правительство партий.
Екабпилс получит 2 млн евро на ликвидацию последствий наводнения
Екабпилс получит 2 млн евро на ликвидацию последствий наводнения
Деньги предполагается взять из средств на непредвиденные расходы для того, чтобы покрыть ранее оплаченные счета, в том числе за работы, которые в настоящее время продолжаются, пояснил премьер-министр.
Ожидается, что вопрос о выделении этих средств будет официально решен в правительстве позднее, сказал глава правительства.
По словам Кариньша, будет предпринята попытка привлечь софинансирование из фондов Европейского союза на укрепление и частичную реконструкцию защитного механизма для снижения риска наводнений, на что требуется около 12 млн евро.
Как сообщалось, наводнением в Екабпилсском крае было повреждено около 450 жилых домов.
Галерея: Наводнение в Екабпилсе
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