Екабпилс получит 2 млн евро на ликвидацию последствий наводнения

Деньги предполагается взять из средств на непредвиденные расходы для того, чтобы покрыть ранее оплаченные счета, в том числе за работы, которые в настоящее время продолжаются, пояснил премьер-министр.

Ожидается, что вопрос о выделении этих средств будет официально решен в правительстве позднее, сказал глава правительства.

По словам Кариньша, будет предпринята попытка привлечь софинансирование из фондов Европейского союза на укрепление и частичную реконструкцию защитного механизма для снижения риска наводнений, на что требуется около 12 млн евро.

Как сообщалось, наводнением в Екабпилсском крае было повреждено около 450 жилых домов.

Галерея: Наводнение в Екабпилсе