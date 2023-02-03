В Екабпилсском крае от наводнения пострадало около 450 жилых домов

Жителям Екабпилсского края для публичного обсуждения передан проект обязательных правил о назначении единовременного пособия на ремонт жилья, пострадавшего от наводнения, сообщила представитель самоуправления Айга Слеже.

Предложения жителей будут приниматься до 15 февраля, после чего в той или иной редакции будут утверждены обязательные правила, пояснила Слеже.

Проект обязательных правил о порядке назначения единовременного пособия на ремонт жилого помещения или жилого дома, если жилище пострадало в результате террористического акта, стихийного бедствия, аварии или иного бедствия, предусматривает, что размер пособия может составлять от 500 до 2000 евро в зависимости от объема технического ущерба жилища. Для застрахованного жилья размер пособия установлен в размере 50% от суммы, указанной в правилах.

В бюджете Екабпилсского края на 2023 год на выплату пособий запланировано 100 000 евро. Выплату планируется произвести из средств на ликвидацию последствий аварий и других подобных последствий, на основании решения думы от 27 января "О выделении аварийных средств".

Как сообщалось, пострадавшие от наводнения жители Екабпилсского края, чье основное место жительства задекларировано в крае, могут обратиться в социальную службу и подать заявление на получение пособия в размере до 1240 евро. При оценивании соответствия для получения этого пособия будет учитываться ущерб, не связанный с ремонтом дома.