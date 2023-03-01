Звезда "Друзей" прекращает актерскую карьеру из-за неизлечимой болезни

В этом году 51-летнюю Кристину Эпплгейт номинировали за роль вдовы в комедийном сериале "Мертв для меня" на кинопремию SAG Awards. Несмотря на то что победу селебрити уступила коллеге по цеху Джин Смарт, на этой церемонии она определенно была в центре внимания.

Эпплгейт все сложнее даются выходы в свет и участие в съемочном процессе. На церемонии награждения SAG Awards она появилась опираясь на трость. Кристина заявила, что это может быть "ее последняя церемония награждения в качестве актрисы", пишет Daily Mail.

"Сейчас я не могу себе представить, что буду вставать в 5 утра и буду проводить на съемочной площадке от 12 до 14 часов. Сейчас у меня нет такой возможности", объяснила она

Напомним, что в ситкоме "Друзья" она исполнила роль Эми Грин (сестра Рейчел). В августе 2021 года, во время съемок сериала, звезде диагностировали рассеянный склероз (Это аутоиммунное заболевание, сопровождающееся нарушением зрения, движений и чувство равновесия). Кристине даже пришлось взять пятимесячный перерыв в съемках, чтобы пройти лечение. Параллельно съемкам она озвучивала мультфильмы, что планирует и продолжать делать.

В ноябре 2022 года у Кристины появилась собственная звезда на голливудской Аллее славы.