Ринкевич: России нет места в ООН

Министр иностранных дел Латвии напомнил, что во время различных конфликтов женщины и девушки часто подвергаются гендерному насилию. Латвия поддерживает женщин и девушек, пострадавших от зверств русских военных в Украине. Ринкевич отметил, что жертвы насилия получают психологическую поддержку, в том числе в созданном в Украине реабилитационном центре для пострадавших от военных преступлений. По его мнению, гендерное равенство должно быть одним из приоритетов безопасного и справедливого общества.