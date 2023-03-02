Консолидация вузов: учебные заведения не хотят становиться филиалами

В Министерстве образования и науки считают, что это правильный путь. Один из аргументов - сейчас в регионах обучается лишь около 20% всех студентов, а в дальнейшем это число еще уменьшится с учетом демографических процессов.

С другой стороны, вузы, которые планируется присоединить, опасаются, что со временем они превратятся в филиалы, где реализуются только программы бакалавриата.

В целом падение числа студентов за последние 15-20 лет было во всех высших учебных заведениях, и это означает, что мы не можем поддерживать такую сеть университетов, как сейчас, заявил заместитель директора Департамента высшего образования, науки и инноваций Минобразования Янис Пайдерс.

Это относится к Лиепайскому университету и Даугавпилсскому университету.

В случае с Лиепаей одним из аргументов являются низкие результаты, полученные в международной оценке научных учреждений, а именно два балла (что означает, что вуз больше не имеет права на государственное финансирование науки), но у Даугавпилсского университета был хороший результат (три баллов из пяти), и это означает, что реорганизации он не подлежит.

Однако министерство считает, что этого недостаточно для сохранения самостоятельности университета, обращая внимание на другие его слабые стороны: малое количество студентов, недостаточное сотрудничество с местными органами власти и предпринимателями, старение академических кадров и низкая заработная плата научных сотрудников.

Пайдерс и директор департамента Дмитрий Степанов утверждают, что предусмотрена интеграция, а не ликвидация вузов, как это произошло с Рижской академией педагогики и Полицейской академией.