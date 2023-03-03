Правительство Канады разрешило предприятию производить и продавать кокаин

В феврале аналогичную лицензию получила компания Adastra Labs, которая до сих пор занималась разработкой конопляных экстрактов.

От передозировки опиоидами в Канаде умерли тысячи людей. Чтобы справиться с этим кризисом, правительство радикально изменило свою политику, декриминализовав небольшие количества кокаина, героина и других тяжелых наркотиков.

В январе правительство предоставило Британской Колумбии освобождение от уголовного кодекса для трехлетнего экспериментального проекта, чья цель - поощрять потребителей наркотиков на обращение за помощью.

Сторонники идеи также предложили гарантировать более безопасное снабжение наркотиками наркоманов, которым грозит отравление при употреблении запрещенных уличных наркотиков.

Sunshine Earth Labs заявила, что получила разрешение министерства здравоохранения на "законное владение, производство, продажу и распространение листьев коки и кокаина", а также морфина, MDMA (экстази) и героина.

Лицензия Adastra Labs позволяет компании производить и продавать галлюциногены, более известные как "волшебные грибы", которые производят эффекты, подобные LSD.

Британская Колумбия является лишь второй юрисдикцией в Северной Америке, которая декриминализировала тяжелые наркотики. Американский штат Орегон пошел на такой шаг в ноябре 2020 года.