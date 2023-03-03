"Для них солдаты - это пушечное мясо": Россия под Бахмутом теряет 500 человек в день

"Россияне начали это медленное нападение шесть месяцев назад, и мы выдерживаем это шесть месяцев. Потери россиян ежедневно составляют 500 погибшими и ранеными", - сказал министр.

Журналист сразу же спросил, сколько солдат каждый день теряет Украина, в том числе и при обороне Бахмута, но Резников от прямого ответа уклонился.

"Я не расскажу вам о потерях Украины. Есть война, есть потери: погибшие и раненые, но они значительно меньше, чем потери России. Есть разница между украинцами и россиянами. Россияне используют тактику мясорубки, у них солдаты - просто пушечное мясо. Нам же дорога жизнь каждого солдата, поэтому мы пытаемся спасти его жизнь", - добавил министр.

Резников также сказал, что оптимистично смотрит на возможность завершения войны в 2023 году. В этом случае речь идет о завершении на поле боя.