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"Для них солдаты - это пушечное мясо": Россия под Бахмутом теряет 500 человек в день

rus.tvnet.lv
"Для них солдаты - это пушечное мясо": Россия под Бахмутом теряет 500 человек в день
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Разрушенная школа в Изюме, Харьковская область. 27 февраля 2023 года.
Разрушенная школа в Изюме, Харьковская область. 27 февраля 2023 года. Фото: Stephane DUPRAT/SIPA/Stephane DUPRAT/SIPA

Россия продолжает нападение на Бахмут, неся тяжелые потери, в интервью немецкой газете Bild рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, отметив, что число погибших и раненных в Бахмуте российских солдат ежедневно достигает около 500.

"Россияне начали это медленное нападение шесть месяцев назад, и мы выдерживаем это шесть месяцев. Потери россиян ежедневно составляют 500 погибшими и ранеными", - сказал министр.

Журналист сразу же спросил, сколько солдат каждый день теряет Украина, в том числе и при обороне Бахмута, но Резников от прямого ответа уклонился.

"Я не расскажу вам о потерях Украины. Есть война, есть потери: погибшие и раненые, но они значительно меньше, чем потери России. Есть разница между украинцами и россиянами. Россияне используют тактику мясорубки, у них солдаты - просто пушечное мясо. Нам же дорога жизнь каждого солдата, поэтому мы пытаемся спасти его жизнь", - добавил министр.

Резников также сказал, что оптимистично смотрит на возможность завершения войны в 2023 году. В этом случае речь идет о завершении на поле боя.

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