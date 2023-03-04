В пятницу в Риге и Лиепае в учебных заведениях произошли пожары

В 12:54 поступил вызов в учебное заведение на улице Тукума в Лиепае, где возникло небольшое задымление. На месте происшествия было установлено, что в туалете на втором этаже горит контейнер для мусора. До прибытия пожарных из здания были эвакуированы 206 человек.

В 13:30 поступил вызов в учебное заведение на улице Паула Леиня в Риге, где в туалетах на третьем и втором этажах горели деревянные перегородки и пластиковые бумагодержатели. Пожар на третьем этаже был потушен работниками учреждения до прибытия пожарных. Из здания было эвакуировано 485 человек.