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В пятницу в Риге и Лиепае в учебных заведениях произошли пожары

rus.tvnet.lv/LETA
В пятницу в Риге и Лиепае в учебных заведениях произошли пожары
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Пожарные. Иллюстративное фото
Пожарные. Иллюстративное фото Фото: Ivars Soikāns/LETA

В пятницу Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызовы в два учебных заведения в связи с небольшими пожарами.

В 12:54 поступил вызов в учебное заведение на улице Тукума в Лиепае, где возникло небольшое задымление. На месте происшествия было установлено, что в туалете на втором этаже горит контейнер для мусора. До прибытия пожарных из здания были эвакуированы 206 человек.

В 13:30 поступил вызов в учебное заведение на улице Паула Леиня в Риге, где в туалетах на третьем и втором этажах горели деревянные перегородки и пластиковые бумагодержатели. Пожар на третьем этаже был потушен работниками учреждения до прибытия пожарных. Из здания было эвакуировано 485 человек.

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