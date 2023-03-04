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Возникшие из-за сильного ветра повреждения электролиний устранены

rus.tvnet.lv/LETA
Возникшие из-за сильного ветра повреждения электролиний устранены
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Линии электропередач зимой. Иллюстративное фото
Линии электропередач зимой. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

АО Sadales tīkls устранило все 97 повреждений электролиний, вызванных сильным ветром, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью предприятия Инга Тилхена.

В субботу сотрудники предприятия, работая в усиленном режиме, устранили повреждения на 23 средневольтных и 74 низковольтных линиях электропередачи.

Повреждения электросети были вызваны в основном упавшими деревьями и ветками, поврежденными опорами и другими элементами электросети. Сильный снегопад и скользкие дороги затруднили устранение повреждений, повлияв на скорость работы бригад и их доступ к местам повреждений. В целом над устранением ущерба работали 39 бригад.

Как отметила Тилхена, Sadales tīkls постоянно отслеживает метеорологические прогнозы и ситуацию в электросети. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье в Латвии продолжится сильный снегопад.

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