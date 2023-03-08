Азербайджан играет важную роль в диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа в ЕС, укреплении энергетической безопасности Европы, подчеркнул президент Латвии Эгил Левитс во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.
Подробности визита Эгила Левитса в Азербайджан
Как сообщила агентству LETA руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане, стороны обсудили отношения между двумя странами, диалог ЕС-Азербайджан, вопросы европейской безопасности и альтернативные источники энергии для Европы.
Левитс также подчеркнул важность диалога между ЕС и Азербайджаном. Он отметил, что Латвия приветствует меморандум о взаимопонимании между ЕС и Азербайджаном о сотрудничестве в области энергетики. По словам президента, Латвия также готова развивать сотрудничество в области возобновляемых источников энергии.
По словам Левитса, Латвия заинтересована в поддержании политического диалога с Азербайджаном на всех уровнях. В настоящее время между самоуправлениями двух стран заключено 14 соглашений о сотрудничестве. Кроме того, в следующем году Латвия и Азербайджан отметят тридцатилетие дипломатических отношений.
Левитс отметил, что экономические отношения между Латвией и Азербайджаном в последние годы развиваются с положительной тенденцией. Латвия заинтересована в изучении будущих перспектив сотрудничества в таких областях, как ИКТ, умная энергия и зеленые технологии. Транспорт и логистика являются еще одним направлением сотрудничества. Президент Латвии добавил, что национальная авиакомпания "airBaltic" планирует восстановить прямые рейсы между Ригой и Баку в мае этого года.
Левитс отметил, что Латвия как член НАТО выступает за еще более тесное сотрудничество НАТО с Азербайджаном в рамках программы "Партнерство ради мира". В этом контексте он подтвердил, что Латвия рада продлению мандата посольства Латвии в Баку как контактного пункта НАТО до 2024 года.
В ходе беседы президенты обсудили ситуацию в Украине и оказание ей помощи в борьбе с Россией. Левитс отметил, что Латвия высоко ценит гуманитарную и политическую поддержку Азербайджана и недавнюю поставку генераторов в Украину. По словам президента, прочный мир в Украине может быть достигнут исключительно на основе международного права и территориальной целостности.
Президенты также обсудили сотрудничество двух стран в международных структурах.
Обсуждая ситуацию в Карабахе, президент выразил официальную позицию Латвии - Латвия хочет видеть Южный Кавказ стабильным и процветающим. Важно найти устойчивое и мирное решение конфликта между Арменией и Азербайджаном в рамках международного права, отметил Левитс.
Алиев: Латвия играет важную роль в успешно развивающемся сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном
Политический диалог и экономическое сотрудничество демонстрируют взаимную политическую волю в установлении более тесных взаимоотношений между Азербайджаном и Латвией, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев после состоявшейся 8 марта встречи с президентом Латвии Эгилом Левитсом, который находится с официальным визитом в Баку.
Алиев отметил, что Латвия играет важную роль также и в сотрудничестве ЕС с Азербайджаном, которое развивается очень успешно.
"Мы подписали или приняли декларации и соглашения о стратегическом партнерстве с девятью членами Европейского союза, что составляет одну треть стран-членов", - отметил Алиев.
"Это действительно хорошая платформа для соглашения, которое сейчас обсуждается между Азербайджаном и Европейской комиссией. Абсолютно большая часть соглашения уже согласована. Поэтому нам нужно сделать последние шаги. Надеюсь, скорее мы сделаем это раньше, чем позже", - подчеркнул глава Азербайджана.
Президент Азербайджана: скоро мы начнем экспортировать в Европу зеленую энергию
Азербайджан становится для Европейского союза более важным партнером в отношении поставок энергоносителей и вскоре начнет экспортировать и зеленую энергию, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев после встречи с президентом Латвии Эгилом Левитсом, который прибыл в Баку с официальным визитом.
"Сегодня мы экспортируем нефть, природный газ, электроэнергию, продукты нефтехимической промышленности, нефтепродукты. Надеюсь, скоро начнем экспортировать и "зеленую" энергию", - сказал Алиев.
Он отметил, что поставки азербайджанского газа в Европу растут из года в год. "В прошлом году мы подписали здесь с Европейской комиссией важный документ о стратегическом партнерстве в области энергетики", - сказал Алиев.
"Исходя из этого, мы наращиваем поставки газа по диверсифицированным маршрутам, которые были созданы относительно недавно. Но, конечно, не только энергетическая безопасность объединяет Европу и Азербайджан. Есть много других областей, включая транспорт, образование, торговлю", - подчеркнул глава Азербайджана.
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