Подробности визита Эгила Левитса в Азербайджан

Левитс отметил, что Латвия как член НАТО выступает за еще более тесное сотрудничество НАТО с Азербайджаном в рамках программы "Партнерство ради мира". В этом контексте он подтвердил, что Латвия рада продлению мандата посольства Латвии в Баку как контактного пункта НАТО до 2024 года.

В ходе беседы президенты обсудили ситуацию в Украине и оказание ей помощи в борьбе с Россией. Левитс отметил, что Латвия высоко ценит гуманитарную и политическую поддержку Азербайджана и недавнюю поставку генераторов в Украину. По словам президента, прочный мир в Украине может быть достигнут исключительно на основе международного права и территориальной целостности.

Президенты также обсудили сотрудничество двух стран в международных структурах.

Обсуждая ситуацию в Карабахе, президент выразил официальную позицию Латвии - Латвия хочет видеть Южный Кавказ стабильным и процветающим. Важно найти устойчивое и мирное решение конфликта между Арменией и Азербайджаном в рамках международного права, отметил Левитс.

Алиев: Латвия играет важную роль в успешно развивающемся сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном

Политический диалог и экономическое сотрудничество демонстрируют взаимную политическую волю в установлении более тесных взаимоотношений между Азербайджаном и Латвией, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев после состоявшейся 8 марта встречи с президентом Латвии Эгилом Левитсом, который находится с официальным визитом в Баку.