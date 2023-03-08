В Латвии продолжает снижаться заболеваемость гриппом

На предыдущей неделе, с 27 февраля по 5 марта, было зарегистрировано в общей сложности 83,9 случая на 100 тысяч жителей, тогда как неделей ранее - 116,2.

На прошлой неделе в практиках семейных врачей был зарегистрирован 61 клинический случай гриппа, наиболее часто это происходило в Даугавпилсе и Риге. Самая высокая заболеваемость гриппом наблюдается у детей в возрасте от 5 до 14 лет.

Данные SPKC показывают, что количество больных, обратившихся в амбулаторно-поликлинические учреждения с острой инфекцией верхних дыхательных путей, несколько увеличилось, составив 1515 пациентов, или в среднем 2083,4 случая на 100 000 жителей. Неделей ранее было 1965,7 случая на 100 000 жителей.

По поводу пневмонии обратились 33 пациента, или в среднем 45,4 на 100 000 жителей, тогда как на предыдущей неделе было 43,2 пациента на 100 000 жителей. Самая высокая заболеваемость зарегистрирована у лиц старше 65 лет.

В стационарных лечебных учреждениях, вовлеченных в мониторинг, зарегистрировано 24 госпитализированных больных гриппом. Кроме того, были получены сведения о девяти госпитализированных пациентах с вызванной гриппом пневмонией, чаще всего - в возрастной группе старше 65 лет.

Из больниц, участвующих в мониторинге, поступило 45 сообщений о госпитализированных пациентах с инфекцией Covid-19.