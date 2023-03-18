Трамп заявил, что власти США хотят его арестовать. Он призвал сторонников к протестам

Дональд Трамп утверждает, что его арестуют в следующий вторник, 21 марта. Информационное агентство AP сообщает, что речь идет о предполагаемых скрытых платежах порнозвезде Сторми Дэниелс. Трамп назвал эти обвинения "сказками". Он призвал своих сторонников к протесту и заявил, что нужно "вернуть нацию!".

Фото: Ekrānuzņēmums

Полный текст заявления Трампа:

"Наша нация сейчас - третий мир и умирает. Американская мечта мертва! Радикальные левые анархисты украли наш выбор президента, и с этим - сердце нашей страны. Американских патриотов арестовывают и держат в заключении как зверей, в то время как преступникам и левакам разрешают бесчинствовать на улицах, убивая и сжигая без всякого наказания. Миллионы проникают к нам через открытую границу. Преступность и инфляция разрушают сам наш образ жизни.

Теперь незаконные утечки из коррумпированной и политизированной окружной прокуратуры Манхэттена, которая позволила собрать новые записи о насильственных преступлениях и чей лидер финансируется Джорджем Соросом, указывают на то, что хоть ни одно преступление не может быть доказано и основано на старой информации и является полностью развенчанной (многими другими прокурорами!) сказкой... республиканский кандидат и бывший президент США будет арестован во вторник на этой неделе. Протестуйте, верните нашу нацию!".