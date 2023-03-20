Видео ⟩ Часть маскировочных сетей, которые латвийцы плетут для Украины, оказались бракованными

Латвийцы, воюющие в Украине, признают, что цвета сетей неточные, ткани тяжелые, а узлы в сетях не на месте. В Прейли и других местах были обнаружены ошибки, поэтому было организовано обучение, во время которого специалисты учили делать качественные маскировочные сети, пригодные для военных условий.

Информацию о том, что часть сетей сделана неточно, волонтеры в Латвии недавно узнали от воюющих в Украине. Это в телефонном разговоре с Латгальским региональным телевидением подтвердил латвийский военнослужащий в Украине, пожелавший остаться неизвестным. Его группа иногда получает сети низкого качества. Самая распространенная ошибка - выбор цветов и тканей, не соответствующих конкретным погодным условиям.

Чтобы не совершать подобных ошибок впредь, по всей Латвии нужно проводить практические мастер-классы по плетению сетей, - считает ткачиха Вайра Лейниеце.

Видео: Сюжет LTV Ziņu dienests (на латышском языке)