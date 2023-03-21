Правительство Франции устояло после двух вотумов о доверии из-за повышения пенсионного возраста

По словам Киотти, использование параграфа 3 статьи 49 Конституции стало результатом многих лет политических провалов. Но при этом он подчеркнул, что не считает вотум недоверия решением проблемы.

В случае выражения парламентом недоверия правительству у президента Макрона было бы два пути: либо отправить в отставку весь кабинет вместе с премьер-министром, либо распустить Национальную ассамблею и объявить внеочередные всеобщие выборы, хотя этот вариант аналитики называли маловероятным.

Предвыборное обещание Макрона

Согласно резонансной реформе, возраст выхода на пенсию во Франции должен увеличиться с 62 до 64 лет, а необходимый для этого стаж работы - с 41,5 до 43 лет.

Этот закон крайне важен для Макрона. Его предвыборная кампания в прошлом году была основана на обещании сделать экономику страны более конкурентоспособной в мире, включая заявления о том, что Франция "должна больше работать".

Победив на выборах в июне 2022 года без существенного перевеса, партия Макрона не набрала большинства голосов в парламенте, и сейчас президент возглавляет центристское правительство меньшинства. Его авторитет в стране висит на волоске, и неудача в парламенте стала бы для Макрона сильнейшим политическим ударом.

При этом пенсионная реформа крайне непопулярна среди жителей страны. По опросам общественного мнения, с ней категорически не согласны около двух третей французов.

Фото: EPA

За последние полтора месяца во Франции прошла волна забастовок госслужащих, работников транспорта, нефтяников, учителей и сотрудников портов.

Наиболее массовые протесты прошли 7 марта, когда на улицы французских городов, как крупных так и небольших, вышло около 1,3 млн человек.

А из-за продолжающейся забастовки мусорщиков в Париже на улицах столицы скопились груды неубранных черных мешков, источающих зловоние и привлекающих крыс.

Нынешний возраст выхода на пенсию во Франции в 62 года - самый низкий в Западной Европе.