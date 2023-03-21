Передача: На улице Мурьяну в Риге найдено тело мужчины. Полиция говорит, что это не убийство

Житель улицы Трамплина Олег заметил и то, что недалеко от трупа мужчины валялась длинная веревка, способная выдержать вес человека. Это ему показалось подозрительным. Он рассказывает: Там была такая ветка и высоко, высоко, красная веревка. (Degpunktā: Может быть такое, что повесился человек?) В этом месте это сделать очень сложно.

По-моему, он не повесился, а наоборот. Потому, что ветка очень высоко и, когда там ходили полицейские, один из них показывал, что там ветка, через ветку переброшена длинная веревека".

Государственная полиция отрицает, что произошло убийство, которое после этого пытались скрыть и выдать за самоубийство. Личность мужчины установлена.

В данный момент о преступлении ничто не свидетельствует, однако, как обычно в таких случаях, начат уголовный процесс для выяснения точных обстоятельств, отметили в полиции.

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