Переговоры Путина и Си Цзиньпина: китайский "мирный план" не стал конкретнее

Китаист Михаил Коростиков считает, что китайский мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта "не занимает никакого места в повестке этого визита".

"Это очень поверхностный документ, при помощи которого Китай коммуницирует свою позицию в США и развивающиеся страны. Он не предназначен для исполнения, никто не ждал, что его будут воспринимать всерьез. Его основная задача - показать незападным странам, что необязательно выбирать между Западом и Россией в этом конфликте, можно остаться в стороне и призывать к миру, торгуя с обеими", - говорит Би-би-си эксперт.

Премьер Японии неожиданно прибыл в Киев и посетил Бучу

Кисида в Буче Фото: Reuters

В день официальных российско-китайских переговоров в Москве в Киев с необъявленным ранее визитом прибыл премьер Японии Фумио Кисида. Информация о планируемом визите Кисиды держалась в строгом секрете.

В понедельник, 20 марта, японский премьер проводил переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели. Предполагалось, что после визита в Индию он отправится домой. Однако, как сообщил японский вещатель NHK, из Индии Кисида улетел в Польшу, откуда на поезде приехал в Украину.

Как отмечает NHK, это первый со времени окончания Второй мировой войны визит премьер-министра Японии в страну, на территории которой ведутся боевые действия.