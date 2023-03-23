В Риге, на ул. Вайдавас, уже второй год в направлении центра водителям отведена одна полоса движения, другая предназначена для общественного транспорта и других транспортных средств, которым правила дорожного движения позволяют ее использовать. Однако в реальности по ней перемещаются и водители, которым это не разрешено.
Видео ⟩ "Не заметил!": автоводители игнорируют полосу общественного транспорта
Одна водитель троллейбуса передаче Bez Tabu отправила фотографию, на которой видна ситуация на полосе общественного транспорта. Водитель троллейбуса не могла отъехать от остановки, так как на полосе находились другие автомобили.
"Было бы очень хорошо, если бы Bez Tabu наконец-то сделал сюжет о полосах общественного транспорта, так как по-прежнему очень многие водители транспортного средства ездят по этим полосам. Сообщается в соответствующие учреждения множество раз, реакции нет. И так каждый день. В результате руководители должны страдать от непрерывных оскорблений пассажиров и недовольства, что мы не едем, как указано по расписанию", - возмущена водитель троллейбуса.
Bez Tabu рано утром убедится в словах водителя троллейбуса. По полосе общественного транспорта не разрешено перемещаться большинству автоводителей. Большая часть водителей признают, что полосу, предусмотренную для общественного транспорта, заметили, но выбрали двигаться по ней, чтобы быстрее двигаться вперед.
Видео: сюжет программы Bez Tabu
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