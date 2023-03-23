Видео ⟩ "Не заметил!": автоводители игнорируют полосу общественного транспорта

Одна водитель троллейбуса передаче Bez Tabu отправила фотографию, на которой видна ситуация на полосе общественного транспорта. Водитель троллейбуса не могла отъехать от остановки, так как на полосе находились другие автомобили.

"Было бы очень хорошо, если бы Bez Tabu наконец-то сделал сюжет о полосах общественного транспорта, так как по-прежнему очень многие водители транспортного средства ездят по этим полосам. Сообщается в соответствующие учреждения множество раз, реакции нет. И так каждый день. В результате руководители должны страдать от непрерывных оскорблений пассажиров и недовольства, что мы не едем, как указано по расписанию", - возмущена водитель троллейбуса.