Опрос: 61% жителей Латвии не доверяют правительству

Правительствам своих стран в целом доверяют 32% европейцев, тогда как большинство, или 63%, не доверяют.

Уровень доверия к политическим партиям среди граждан Латвии за последние шесть месяцев значительно вырос, в то время как среди европейцев он существенно не изменился.

Зимой политическим партиям доверяли 15% граждан Латвии, а большинство (78%) - не доверяли. 22% европейцев в ходе опроса заявили, что доверяют политическим партиям, 75% - не доверяют.

В то время как уровень доверия латвийцев к правительству с лета 2022 года существенно не изменился, количество доверяющих Сейму увеличилось до 31%. В Европе этот показатель составляет 33%. Не доверяют своим национальным парламентам 31% граждан Латвии и 61% европейцев.

Доля европейцев, доверяющих европейским органам, снизилась, в то время как среди граждан Латвии уровень доверия к Европейскому парламенту, Европейской комиссии и Евросовету вырос.

57% латвийцев и 49% европейцев доверяют Европарламенту, а 54% латвийцев и 46% европейцев - Еврокомиссии.

53% латвийцев и 46% европейцев заявили, что доверяют Европейскому центральному банку, а 51% латвийцев и 43% европейцев - Евросовету.

С лета 2022 года среди европейцев наблюдается снижение доверия к международным организациям, таким как Европейский союз, НАТО и ООН, в то время как в Латвии доля граждан, доверяющих этим организациям, немного выросла.

45% граждан Латвии доверяют ООН, 58% доверяют ЕС, а 60% - НАТО. Среди европейцев ООН доверяют 48%, ЕС - 47%, НАТО - 50%.

Опрос "Евробарометр 98" проводился в Латвии 12-26 января, в нем приняли участие 1039 граждан Латвии в возрасте cтарше 15 лет. Опрос проводила компания Kantar.