Видео ⟩ Опубликована запись, на который Иосиф Пригожин якобы критикует Путина

Пригожин согласился, что голос на записи очень похож на его, но назвал ее фейком. "Сегодняшние технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу. Мою политическую позицию все знают, она присутствует во всех интервью и в общественном поле", - заявил продюсер, поддерживающий Россию в войне против Украины.

"Цель - поссорить сторонников президента друг с другом", - заявил Пригожин, допуская, что он стал объектом внимания украинских Telegram-каналов, т.к. его могли перепутать с Евгением Пригожиным - основателем ЧВК "Вагнер".

В разговоре с Telegram-каналом "Подъем" Пригожин признался, что действительно хорошо знаком с Ахмедовым, но давно с ним не общался. По его словам, голос Ахмедова на записи похож на настоящий.

Пригожин в январе этого года попал под санкции Украины. Фархад Ахмедов находится под санкциями ЕС из-за военного вторжения России в Украину.