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Видео ⟩ Опубликована запись, на который Иосиф Пригожин якобы критикует Путина

rus.tvnet.lv
Опубликована запись, на который Иосиф Пригожин якобы критикует Путина
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Опубликована запись, на который Иосиф Пригожин якобы критикует Путина
Опубликована запись, на который Иосиф Пригожин якобы критикует Путина Фото: Ekrānuzņēmums no video

В украинских СМИ и Telegram-каналах опубликовали запись разговора, как утверждается, музыкального продюсера Иосифа Пригожина и миллиардера и бывшего члена Совета Федерации России Фархада Ахмедова, передает "Медуза". Подлинность голосов на записи не подтверждена.

Одним из первых на запись, которую опубликовали еще 7 марта, обратил внимание украинский Пятый канал, который предположил, что разговор состоялся примерно два месяца назад.

Во время телефонной беседы, длительность которой составила чуть более получаса, разговаривающие в нецензурной форме осуждают действия руководства России и говорят об условиях жизни под санкциями.

Так, человек, представленный на записи, как Пригожин, сказал, что российские власти "проиграли "Кварталу 95", б***ь" , а российский президент Владимир Путин "сам себя загнал" в сложившуюся "х***ю". "Честно говоря, да, ну, б***ь, остановился бы, получил бы Нобелевскую премию и ушел бы, на х**. Все равно страну отдал, б***ь, считай", - говорит на записи он.

Видео: Опубликована запись, на который Иосиф Пригожин якобы критикует Путина

Пригожин согласился, что голос на записи очень похож на его, но назвал ее фейком. "Сегодняшние технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу. Мою политическую позицию все знают, она присутствует во всех интервью и в общественном поле", - заявил продюсер, поддерживающий Россию в войне против Украины.

"Цель - поссорить сторонников президента друг с другом", - заявил Пригожин, допуская, что он стал объектом внимания украинских Telegram-каналов, т.к. его могли перепутать с Евгением Пригожиным - основателем ЧВК "Вагнер".

В разговоре с Telegram-каналом "Подъем" Пригожин  признался, что действительно хорошо знаком с Ахмедовым, но давно с ним не общался. По его словам, голос Ахмедова на записи похож на настоящий.

Пригожин в январе этого года попал под санкции Украины. Фархад Ахмедов находится под санкциями ЕС из-за военного вторжения России в Украину.

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